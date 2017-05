Vytančete kila u tyče

15. března 2017 | 09:00

Oficiální název této sportovní disciplíny je Pole Dance, spálíte při ní až 700 kalorií za hodinu a zapojí se celé tělo. Pole dance, v doslovném překladu „tanec na tyči“, ještě stále vyvolává v mnohých lidech představu dívky kroutící se kolem tyče na pódiu striptýzového klubu a jen těžko by věřili, že jde o regulérní sportovní disciplínu.

Co na sebe

Druhy pole dance

Kořeny pole dance lze najít téměř na všech kontinentech. První zmínky sahají až do středověku, kdy byl tanec kolem vysoké tyče součástí oslavných rituálů, mimo jiné oslav plodnosti. Ve 20. století pak objevujeme zmínky o této pohybové aktivitě v Indii. Jedná se o sport zvaný Mallakhamb (v překladu: khamb – tyč, malla ‒ gymnasta). Gymnasta při něm předváděl sestavu na vysoké dřevěné tyči. Ačkoli zahrnujeme Mallakhamb do historie pole dance, jednalo se čistě o mužskou záležitost. Další zemí, kde se objevují historické kořeny pole dance, je Čína, a to v tradičních čínských cirkusech. Zde je většinou více tyčí a artisté přeskakují z jedné na druhou. V 80. letech minulého století se v Kanadě a USA tyče přesunuly z cirkusů do striptýzových barů a až kolem roku 1990 se začaly využívat ke kondičnímu cvičení, z čehož se vyvinula dnešní podoba pole dance. V současnosti jde o regulérní sportovní disciplínu, která míří i na olympijské hry. V České republice proběhlo první mistrovství v roce 2012.Pokud patříte ke sportovkyním, které nejvíce těší, že si mohou na cvičení nakoupit nové cvičební hadříky, pak tady se moc nevyřádíte. Ze začátku stačí krátké legíny či šortky a tričko. Čím jsou však lekce pokročilejší, tím méně oblečení je potřeba. Při pokročilejších kouscích je potřeba se držet tyče holým tělem či latexem, který neklouže. Proto cvičenky volí většinou sportovní podprsenku a sportovní kalhotky s nohavičkami. Důležitá je hlavně kvalita oblečení a vhodnost pro intenzivní trénink. Na trhu je již spoustu značek, které se zabývají oblečením pro pole dance. Nenosí se boty ani ponožky, můžete zvolit například piškoty nebo jít bosky. Při vystoupeních vidíme i boty na vysokém podpatku a platformě, které dodávají produkci ženskost.Jako mnoho jiných sportů, tak i pole dance lze provozovat v různých modifikacích a na různé úrovni. Nejsnáze se zorientujete podle názvů jednotlivých kurzů.Pole dance: V kurzech pole dance se naučíte základní chůzi, kroky, otočky, spiny. Následně pak v pokročilých různé triky na tyči, jako sedy, lehy, inverty či jiné akrobatické prvky.Pole dance fitness: Tyto kurzy se zaměřují spíše na posílení svalstva a jsou vhodné pro ty, kteří se rychle chtějí dostat k náročnějším prvkům na tyči. Převažují zde statické prvky, kdy je potřeba si uvědomit, jak správně zpevnit tělo. Samozřejmě se zde setkáte s různými spiny a otočkami.Pole dance light: Jedná se o zlehčenou verzi pole dance, která je vhodná i pro střední věk, lidi s nadváhou nebo obecně pro ty, kteří se bojí, že by normální hodinu nezvládli. Využívá se zde pomalejšího tempa, kdy si tělo déle zvyká na nový druh pohybu. Výuka je zaměřená spíše na taneční kreace než na sílu v rukou.Pole dance sport: Neliší se příliš od klasického pole dance, až na to, že se provozuje na vysoké úrovni a řadí se sem náročnější akrobatické kombinace. Tanečníci se účastní různých mistrovství, šampionátů a soutěží. Často zde sestavu vymýšlí choreograf.