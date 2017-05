Seznamte se s jarními trendy

Text: PrimaŽena

1. dubna 2017 | 12:00

Upravený vzhled je u ženy, ale i muže čím dál více důležitý. Dodá sebevědomí, šmrnc, je trendy - zkrátka společensky žádaný. Pomůže zaujmout opačné pohlaví nebo třeba při pracovním pohovoru. Ale jak se orientovat v široké nabídce různých kosmetických produktů, služeb a procedur? Jaké jsou vlastně aktuální trendy, co se nosí a co už je out?

Odpověď nemusíte hledat na různých webech nebo v obchodech, ale můžete ji najít na jednom jediném místě: jarním veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE 2017, který se bude konat v jarních dnech 21. – 22. dubna na pražském výstavišti v Holešovicích. Ten je oslavou půvabu, který každoročně přiláká na tisíce návštěvníků z řad profesionálů i široké veřejnosti. Čekají na Vás jarní i letní trendy a novinky z oblasti kosmetiky, péče o pleť, vlasového a nehtového designu, wellness i relaxace. Samozřejmostí je také péče o tělo a zdraví, která se nekompromisně promítá do celkového půvabu.interbeauty jaro 2017Kromě prezentací nejrůznějších značek je pro návštěvníky připraven i oblíbený Make-up point s líčením zdarma, zkrášlovací procedury za příjemné ceny, zajímavé přednášky i setkání se známými osobnostmi. Svoje tipy Vám prozradí jedni z nejpovolanějších. Část pátečního programu bude patřit přednímu českému stomatologovi, stomatochirurgovi, specialistovi na laserovou a estetickou medicínu, podnikateli či moderátorovi Romanu Šmuclerovi. Svoji účast přislíbila také světová modelka, Česká Miss z roku 2006, Renata Langmannová. Ta je již 2. rokem tváří veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE. Jak říká: „Sama vím, že je důležité na sobě neustále pracovat. Hlavně s každým rokem navíc. A jelikož mám sebe i svoje tělo ráda, dopřávám mu to nejlepší. Velkou inspirací pro mě jsou profesionálky a profesionálové prezentující se na veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE. Vlastně to není jen obyčejný veletrh, ale jakási oáza krásy, což je jeden z důvodů, proč jsem se opět rozhodla stát jeho součástí a propůjčit mu svoji tvář.“Návštěvníky dále čeká před létem velice aktuální bezplatné vyšetření mateřských znamének, stav vlasové pokožky Vám prozradí trichologické vyšetření vlasů, své tělo si můžete zdarma nechat namasírovat. Milovnice nehtového designu by si neměly nechat ujít nehtové workshopy pro profesionály pod záštitou Akademie nehtařek.A nezapomínáme samozřejmě ani na muže! Zatímco dámy budou rozjímat ve svém ženském světě, pánové si mohou v sobotu, díky ryze pánskému salonu Gentleman brothers, nechat ze svých vousů vytvořit nový kreativní model.Když už budete znaveni celodenním chozením, můžete přijít podpořit kreativitu profesionálních týmů v odborných soutěžích, jež budou celodenně probíhat nebo nechat ošetřit své nohy manikúrou.Tématem 8. Mezinárodního MČR v Make-upu bude „Bohemian Fantasy“ a jeho vítěz bude Českou republiku reprezentovat v Mnichově. Nehtařky své síly změří v Czech Nail Cupu. Nádhernou podívanou zaručí Body Art Czech 2017, který se ponese v duchu „Comics“.Více informací o veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE a jeho programu naleznete na www.interbeautyprague.cz