Už máte svého estetického lékaře?

Text: Prima Žena

25. července 2017 | 09:00

Máte svého pekaře, vinaře a včelaře. I praktického a zubního lékaře. Proč tedy nemáte estetického lékaře? Někoho, kdo dobře zná každý centimetr čtvereční vaší kůže. Kdo ví, co vám kde chybí nebo přebývá. Seznamte se s plzeňskou Estetikou MUDr. Gabriely Chaloupkové. Vaše tělo vám poděkuje.

Kůži máme jen jednu. „O to více o ni musíme pečovat a dopřávat jí vše potřebné s ohledem na věk, prostředí, práci a roční období,“ říká doktorka Gabriela Chaloupková, expertka na kožní a estetickou problematiku.Za její tým zkušených odborníků mluví tisíce provedených zákroků. Myslete i vy na sebe a na své tělo! „Stárnutí organizmu a kůže nezastavíte. To neumí nikdo. Ani my ;-) Ale účinně ho zpomalit nám v Estetice jde,“ vzkazuje MUDr. Chaloupková.Je špičkou v oboru, má za sebou 35 let praxe a tisíce pacientů, kteří se jako dobří holubi vracejí. Na konzultaci rychle zjistí, kdy a jaké zásahy estetického lékaře jsou pro vás tím pravým. Kde ubrat, přidat, vypnout, vybrousit...V Estetice toho umí fakt hodně. Výborně zvládají invazivní estetickou medicínu: aplikace kyseliny hyaluronové, microneedling, biostimulační laser, šetrnou plastiku plexr bez řezání, jizev a narkózy, aplikace botulotoxinu a projasňující chemický peeling. A rady si tam vědí i s kosmetickou estetikou: nechirurgickým liftingem, diamantovou mikrodermabrazí, aktivací lymfatického systému vakuovou terapií baňkami nebo kryo omlazením pleti 4 v 1.Ve finále nebudete věřit vlastním očím. V kladném slova smyslu. Je nejvyšší čas mrknout na www.uroderma.cz