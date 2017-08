Syndrom prostředního

28. srpna 2017 | 09:00

Nebyla jsem nejstarší, abych mohla rozhodovat, nebyla jsem ani nejmladší, ta nejroztomilejší, co může všechno. Jak jsou na tom prostřední děti a jak ovlivňuje pořadí narození jejich pohled na svět a vztahy s okolím? Na první dítě rodiče čekají s nadšením, jde o objevování nepoznaného. První dítě je hýčkané, vystavované a celý svět se točí jen kolem něho... tedy až do doby, než se narodí druhé dítě.

Být prostředňák nemusí být na škodu

Sourozenecká rivalita je normální

To bohužel nikdy nezažije pocit být jediným a výjimečným dítětem, protože nikdy nebude samo. O pozornost se musí dělit se starším sourozencem. Když se pak narodí třetí dítě, bývá prostředí zcela odstrčeno na poslední kolej. Dochází k tomu, aniž by si to rodiče uvědomili. Nejhůře je na tom prostřední dítě, které je stejného pohlaví jako to nejstarší.Prostřední děti jsou ty druhé nebo i třetí v pořadí. Může se zdát, že si tyto ratolesti svůj příchod na svět načasovaly poněkud špatně. Rodiče jim běžně nevěnují tolik pozornosti jako ostatním dvěma ratolestem. Prostředňáčci nikdy nebudou mít privilegia jako prvorozený a pravděpodobně ani nepoznají benevolenci, s jakou se nejednou pohlíží na benjamínka rodiny, kterému se kolikrát splní každé přání dřív, než ho vysloví, a žádný jeho prohřešek není velký, aby za něj musel být potrestán.Být tím „mezi“ má ovšem i své výhody. Druhorození mají v lecčems snadnější život, protože jim cestu již vyšlapal starší sourozenec. Přirozeně je pro ně právě on vzorem, který se snaží dohnat. Pro děti s pořadovým číslem dva je výhoda, že se rodí rodičům, kteří jsou zkušenější, více tolerantní, méně úzkostliví a nemají přehnaná očekávání. Současně nejsou tak rozmazlené jako ty nejmladší. Znají, jaké to je být následovníkem a současně vzorem a pomocníkem. Neschytají většinu rodičovských chyb, tak jako ti nejstarší, kteří jsou spíše „pokusnými králíky“, a učí rodiče být rodiči. Ani nemají tendence k zahálčivému životu a pohodlnosti jako ti nejmladší, kteří dostanou „všechno“ zadarmo. Právě díky tomu jsou prostředňáčci často velmi pohodoví, vynalézaví a nápadití.Chování prostředního potomka ovlivňuje i to, jak se vede nejstaršímu. Druhorození často se starším sourozencem zápolí, poměřují s ním síly a schopnosti v nejrůznějších oblastech. Chtějí být stejně dobří jako velký brácha nebo ségra. Někdy ovšem může rivalita fungovat i obráceně. Starší sourozenci téměř vždy těžko nesou, když je ten mladší v některých věcech lepší. Nejstarší si myslí, že mají nárok být ve všem jedničkou a o všem rozhodovat, a často to dají svým menším sourozencům silně pocítit. Díky tomu se ti mladší naučí, kdy je lepší ustoupit. Prostředňák má nejen zkušenosti, jaké to je být tím menším a slabším, tím, kdo musí staršího a silnějšího poslouchat, ale současně také ví, jak se slabšími komunikovat, a jaké páky použít, aby dosáhl svého.Obecnou chybou je, když rodiče dříve narozeného potomka dávají tomu mladšímu za vzor. Ať už dobrý, či odstrašující. Takováto snaha být srovnáván s ostatními se člověku vryje do mysli a pak s velkými obtížemi bere sebe jako jedinečnou bytost, která má právo být sama sebou. V člověku to vyvolává silnou frustraci, že ať udělá cokoli, nikdy to nebude dost dobré, nebo to nikdy nestačí. Kvůli tomu prostřední děti buď trpí pocity méněcennosti, nebo jsou až velmi ambiciózní, protože tolik touží po chvále a uznání, že jsou schopni udělat cokoli. Neupadnou-li do světa sebelítosti, jsou prostřední děti velmi draví bojovníci. Jsou houževnatí a umí se poprat se životem. Z těchto dětí často vyrůstají skvělí diplomaté, talentovaní obchodníci, ale také bohužel lidé, které je možné celkem snadno zmanipulovat a vydírat, pokud v nich rodiče neposilují zdravé sebevědomí. Prostřední děti bývají obvykle nejvíce flexibilními. Často to jsou rebelové a exhibicionisti. Tyto děti jsou zvyklé na sobě velmi tvrdě pracovat. Mezi prostředníčky patří kupříkladu John Fitzgerald Kennedy, Madonna, Donald Tramp a Bill Gates.

