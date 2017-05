Sportovní podprsenka v šatníku nesmí chybět

Text: Estetika

16. května 2017 | 15:00

Sport je důležitým nástrojem k vytvarování postavy k naší spokojenosti. V kombinaci se zdravou a vyváženou stravou dokáže zázraky. Jenže na každý sport je nutné se pořádně připravit tak, aby nenadělal víc škody než užitku. Začněme hned od prádla. Máte tu správnou sportovní podprsenku?



Nízká zátěž

Střední a vysoká zátěž

Velikost

Design

Padnoucí sportovní podprsenka mnohonásobně zvyšuje komfort při sportu. U nevhodně zvolených podprsenek totiž nastávají nejen nepříjemné situace, kdy prsa poskakují sem a tam, ale také hrozí bolest zad a potrhání prsních vaziv. A to pro hezký dekolt není nic dobrého. Naštěstí existuje široká nabídka podprsenek pro různé typy sportu, ze které si vybere každá žena, bez ohledu na velikosti poprsí.Sportovní podprsenky jsou rozděleny dle typu zátěže, na nízkou, střední a vysokou zátěž. Zpravidla platí, že na sporty jako je jóga, pilates či třeba jízda na kole, stačí sportovní podprsenky nízké zátěže, které prodává například e-shop Lascana . Dbejte na to, aby podprsenky byly vytvořené ze savého materiálu, protože pokud se chystáte například na celodenní cyklistický výlet, nechcete být v mokru. Podprsenky od Lascany jsou z materiálu Coolmax, který perfektně reguluje vlhkost a velice rychle usychá. Z pocení tak nemusíte mít obavy.Pokud chodíte do fitness centra, na spinning, aerobik či třeba hrajete míčové hry, zvolte podprsenku střední až vysoké zátěže . U majitelek menších prsou i pro skákavější sporty zpravidla stačí i střední typ zátěže – u majitelek větších prsou je tomu naopak. Míru ochrany poznáte samy po vyzkoušení podprsenky, ideálně si zkuste už v kabince zaskákat, čímž otestujete, jestli vám tento typ zátěže sedí.Velikost u vaší normální podprsenky vám s výběrem té sportovní příliš nepomůže. U sportovních podprsenek se navíc častěji setkáváme s písmenným značením (XS, S, M, L…) a je nutné brát v potaz také materiál. Podprsenky si proto musíte vyzkoušet a vybírat tak, aby vás neškrtily, ale zároveň byly pevné – není proto na škodu, pokud jsou o něco těsnější. Vyzkoušejte si víc různých typů a v každé podprsence si udělejte pár cviků. To že vám sedí, poznáte ihned.To nejlepší nakonec! Móda sportovním podprsenkám přeje, a proto se nebojte výrazně barevných kousků a nechte je ze sportovních topů vykukovat. Nezáleží na tom, zdali jsou vám příjemnější trendy překřížená , klasická či zesílená ramínka, vystavte je na odiv. Stačí zvolit takovou podprsenku, aby ke sportovnímu triku buď pěkně ladila, nebo výrazně kontrastovala a budete vypadat skvěle. Sportovní podprsenky nejen účinně ochrání vaše poprsí, ale také jsou zkrátka krásné.