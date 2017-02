Šminky na odpis

Text: ESTETIKA

6. února 2017 | 09:00

Díky kosmetickým produktům se můžeme udělat krásnější, mladší, zajímavější. Kosmetika je však velmi choulostivá a často může udělat víc škody než užitku, pokud si nedáme pozor na její lhůtu spotřeby. Myslíte si, že když na ní nevidíte plíseň, nebo když pořád hezky maluje, tak se nemůže zkazit? Opak je pravdou. Možná i Vy teď máte kosmetickou taštičku plnou výrobků, kterými svůj obličej už jenom trápíte.

Datum spotřeby

Řasenka jako semeniště bakterií

Čistota – půl zdraví

Na rtěnce nebývá napsáno, spotřebujte do 8. 12. 2016. Prvním vodítkem, jak si uhlídat kvalitu Vaší kosmetiky, je malý obrázek nádobky s otevřeným víčkem. Uvnitř je napsáno např. 6M. Znamená to, že záruční doba skončí šest měsíců po otevření. Jestliže je půl roku už minulostí, okamžitě s výrobkem do koše.Další problém vyvstává u lidí, kteří hodně cestují. Na označení data vypršení platnosti neexistují mezinárodní normy a označení se například liší v Evropě a Severní Americe. V tomto případě si dejte pozor především u make-upu. Ten vyprší rychleji v zemích nebo státech s tropickým klimatem. Velké horko a sluníčko celkově dekorativní kosmetice nesvědčí. Spousta produktů obsahuje olej a jiné přírodní složky a ty se kazí, když líčidla vystavujete příliš velkým teplotám.Pokud chcete, aby Vaše kosmetika vydržela ještě déle, je lepší ji neskladovat v koupelně, kde je hodně vlhkosti. Uchovávejte ji nejlépe na suchém a chladném místě. Třeba v zapínacím sáčku mimo dosah kyslíku. Pamatujte, že na ni nemáte sahat špinavýma nebo vlhkýma rukama. Je ale jasné, že většina z nás má místo na kosmetiku právě ve svojí koupelně. V takovém případě ji alespoň nenechávejte ležet jen tak a nechte ji zapnutou v kosmetické taštičce.O řasence byste měli vědět, že se jedná o výrobek na vodní bázi, a tak je živnou půdou pro bakterie. Může se proto zkazit dlouho před tím, než vyprší její datum spotřeby. Obzvlášť když řasenku občas půjčujete kamarádkám.Kosmetiku a kosmetické štětce byste si celkově neměli půjčovat mezi sebou. Přenos bakterií tak jenom podporujete. Štětce pravidelně perte v mýdlové vodě, třeba v šamponu pro miminka, a alespoň jednou týdně je vydezinfikujte. Pokud jsou na Vás čistidla určená pro štětce moc drahá, dá se použít přípravek na čištění lékařského náčiní, který koupíte v lékárně za pár korun a vydrží opravdu dlouho.