Škvarky nebo jogurty?

21. listopadu 2016 | 09:00

Že snídaně je nejdůležitějším jídlem dne, platí odpradávna. Jen důvody se liší. Zatímco naši předkové se ráno pořádně nadlábli, aby měli energii na celodenní rachotu v továrně nebo na poli, protože jejich dalším jídlem byla obvykle až večeře, my vydatně snídáme proto, abychom se zbytek dne už moc necpali, jelikož si chceme udržet tajli.

Snídaně našich babiček

Jak snídáme dnes

Snídej sám, obědvej s přítelem a večeři dej nepříteli… I toto přísloví je pravdivé. Přesto mnozí z nás po ránu vyzunknou jen hrnek kafe a s přípravou plnohodnotné snídaně se neobtěžují. Jak ale vůbec taková plnohodnotná snídaně vypadá a jak vypadala před sto lety?Energeticky vydatné a syté snídaně lidé potřebovali zejména kvůli těžké fyzické práci z čistě praktického hlediska ‒ dalším jídlem byla totiž zpravidla až večeře. Umíte si představit, že byste si na snídani odkrojili pořádný krajíc domácího chleba, namazali ho vrstvou másla nebo sádla, posypali cibulí a zajídali slaninou? Naši předkové vůbec neřešili, kolik kalorií hned zrána přijmou, pro ně bylo totiž prvořadé pořádně se zasytit, aby měli dostatek energie pro fyzickou práci.Snídaně byly v minulosti více než dnes hlavním jídlem dne, proto také musely být velmi syté. Naši předkové je připravovali zejména z jednoduchých a dostupných potravin. Většinu z nich si vypěstovali sami a pestrost snídaně byla závislá na ročním období. Základ tvořily obiloviny ve formě kaše. Na dochucení se výjimečně používalo máslo, med, ořechy nebo mák. Tehdy si však lidé takové dobroty nedopřávali jen tak běžně, spíše jen ve svátek.Obilná kaše se připravovala i ve slané verzi ‒ s osmaženou cibulkou, ovčím sýrem nebo škvarky. Tuto kombinaci si naši prapředkové oblíbili již v 18. století. Běžní lidé ale většinou jedli kaši samotnou ‒ teplá kaše byla jednoduchá na přípravu, dostupná a zasytila. Moučné a ječné kaše se připravovaly z rozvařených brambor zahuštěných moukou a bohatě se mastily domácím sádlem. Pokud se nedojedlo, druhý den se tato dobrota zapekla do křupava.Kukuřičná kaše se vmíchala do mléka nebo vody a podávala se pomaštěná a posypaná škvarky s osmaženou cibulkou. Často se připravovala i zapečená na plechu a podávala se krájená jako pečivo. Dnes se tomu podobá třeba kukuřičná polenta. Obiloviny byly hlavní složkou snídaně a připravovaly se na mnoho způsobů. Kromě kaše se snídaly i těstoviny ‒ nudle, noky a pečené nekynuté obilné placky.Běžnou snídaní byly i husté teplé polévky, zejména v zimě. Teplá polévka totiž pěkně prohřála celé tělo a pořádně zasytila. Vařily se také jen z dostupných surovin, jako jsou luštěniny a zelenina. Na zahuštění se používaly všemožné obiloviny, například kroupy, oves nebo pšenice. Často se do polévky přidávaly i domácí nudle. Sedláci se ještě každé ráno před snídaní napili domácí pálenky. Tento zvyk si možná někteří z vás pamatují od našich babiček, které si ráno dopřály doušek kvalitní domácí slivovice „na rozproudění krve“.Tak co říkáte, dali byste si něco podobného po ránu i vy?Snídat pravidelně je nesmírně důležité. Správné startovací jídlo dne se projeví na našem zdraví a kondici. Snídaně slouží k doplnění energie po celonočním hladovění, takže ti, kteří nesnídají, jedou dopoledne na rezervy. Je prokázáno, že pravidelné stravování je spojeno s nižším rizikem přejídání v průběhu dne, a tedy i s menší pravděpodobností vzniku nadváhy a obezity. Snídaně také zlepšují koncentraci a celkovou výkonnost.

