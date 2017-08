Pylová alergie

21. srpna 2017 | 09:00

Venku je krásně, všechno kvete, jenže vy, místo abyste se radovala, že jaro je konečně tady, nevyjdete ven bez kapesníku, kapek do čí a tmavých brýlí. Začíná totiž pylová sezóna... Pravidelně vás na jaře trápí rýma, škrábe v krku, pálí oči a špatně se vám dýchá? Příčinou nemusí být nachlazení, ale pylová alergie.

Proč já a ne oni?

Nepřítel alergen

Až vás romanticky založený partner pozve na procházku po rozkvetlé louce, s díky odmítněte a běžte raději do kina – alespoň pokud se chcete vyhnout tomu, že se váš nos promění v kohoutek s vodnatou rýmou, místo běžné mluvy budete huhňat, jelikož vaše nosní sliznice nabydou poněkud větších rozměrů, což proložíte častým záchvatovitým kašlem, a neobejdete bez tmavých brýlí, protože máte oči rudé jako králík.Zatímco zdravého člověka pylová zrnka kvetoucích stromů, trav nebo dalších rostlin, která se šíří ovzduším, nijak zdravotně neovlivní, imunitní systém alergika zareaguje nepřiměřeně, protože jinak neškodné látky vnímá jako potencionální nebezpečí. Pyl se usazuje na kůži, nosní sliznici, průduškách a v očích. Výše popsané reakci na pyl se říká sezónní alergická rýma. Sezónní proto, že se nejčastěji a hlavně nejsilněji projevuje na jaře, v době kvetení. Ale pozor, existují i podzimní alergie, které jsou stejně nepříjemné jako jarní varianta.Pátrání po alergenu, jenž způsobuje vaše zdravotní problémy, se velmi často rovná hledání jehly v kupce sena. Je ale potřebné zjistit, co vám vadí, abyste se daným místům v nejkritičtějším období vyhýbala. Přesnou diagnózu stanoví alergolog. Připravte se na to, že vás důkladně vyzpovídá, proto byste měla vypozorovat, kdy přesně vás potíže trápí: jestli se objevily například po procházce parkem, ve kterém kvetou lípy, anebo se vám spustila rýma na zahradě pod kvetoucími jabloněmi, případně se váš stav mohl zhoršit po jídle či pití. Dále vás vyšetří na spirometru, ze kterého zjistí, jak vám fungují plíce. Rovněž provede takzvaný Prick test, ze kterého se určují podezřelé alergeny. Nejedná se o nic náročného, jenom vám lékař ostrým hrotem aplikuje pod kůži alergeny a po určitém časovém úseku vyhodnotí reakci organismu. Nedílnou součástí je i odběr krve, v níž se zjišťují hodnoty IgE protilátek. Jestliže jsou zvýšené, je jasné, že trpíte alergií. Podle závěru vás pak lékař buď odešle k dalším vyšetřením nebo nasadí cílenou léčbu.Můžete ale trpět i takzvanou zkříženou alergií. Ta vzniká na základě podobnosti alergenů, což znamená, že protilátky, které vytvořil váš imunitní systém proti konkrétnímu alergenu, mohou reagovat i na další podobný alergen. Typickým příkladem je alergie na pyl břízy, která se kříží s alergickou reakcí na jablka. Zkřížené alergie bohužel bývají jednou z nejčastějších příčin potravinových alergií. Pokud trpíte pylovou alergií a máte pocit, že vám některé potraviny nedělají dobře, kromě dále uvedených symptomů to mohou být například průjmy, upozorněte na tento problém lékaře, který pozná, zda se jedná o zkříženou alergii či nikoli.

