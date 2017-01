Plastická operace pod stromečkem

Text: PrimaŽena

4. ledna 2017 | 12:00

Dostali jste poukaz na estetický zákrok a váháte, kdy je využít? Plastiku břicha či prsou je nejlepší podstoupit ještě v zimě, hojení probíhá lépe. S operací obličeje můžete počkat na jaro nebo na podzim. Ideálním obdobím pro většinu estetických operací je podle většiny lékařů především podzim a zima. Chladné období je nejvýhodnější zejména po operaci křečových žil, pro liposukci či operaci prsů. „V zimě rychleji ustupují otoky po operaci, obvazy a elastické návleky pacienta tolik neobtěžují, zvýšené pocení nehrozí, a tak ani nedochází k reakcím kůže v okolí jizvy,“ uvádí primář Ústavu estetické medicíny, MUDr. Dušan Záruba.

5 nejrozšířenějších estetických zákroků, které je dobré si naplánovat právě na zimní období a vyhnout se tak překážkám při hojení po zákroku:

1. Operace očních víček

2. Zvětšení prsou (augmentace)

3. Liposukce

4. Facelift

5. Abdominoplastika

Pro operace na obličeji bývá ideální podzim a začátek jara, protože tato část těla se oděvem špatně chrání před mrazem. Na druhou stranu je velice důležité zamezit kontaktu pokožky se slunečním zářením, které by mohlo zanechat pigmentové skvrny. Letošní teplá zima je tak pro plastické operace obličeje naopak vhodná. Od operace provedené v zimě do příštího léta zbývá dostatek času, takže se rána i jizvy dobře zhojí a minimalizuje se riziko hyperpigmentace.„Hyperpigmentace způsobené nedostatečnou ochranou před sluncem se mohou objevit na jakékoli operované části těla, ale tohoto problému se nejvíc obáváme zejména na obličeji,“ vysvětluje primář Záruba a upřesňuje: „proto je na jaře a v létě vhodné provádět v obličeji spíše operace, které se operují speciálním způsobem, tedy bez vzniku vnějších jizev, například operace nosu.“Operaci očních víček podstupují ženy i muži nejen z estetického hlediska, ale i z důvodů zdravotních a funkčních obtíží. Operace se provádí nejčastěji mezi 40-50. rokem věku, buď jen na horních, nebo jen na dolních víčkách, ale může se provést i na obou současně.Prsní implantáty se vyrábějí v mnoha tvarech a typech, a tak umožňují individuální volbu pro každou ženu i každý typ operace. Vyrábějí se z velmi odolného materiálu a jsou plněné silikonovým gelem s paměťovým efektem, díky kterému velmi věrně imitují přirozený prs.Liposukce (odsátí tuku) je chirurgický výkon, při kterém se provádí snížení podkožní tukové vrstvy odsátím určitého množství tuku tam, kde dochází k jeho nadměrnému ukládání. Pro liposukci jsou vhodné zejména partie boků, podbřišek, stehna a vnitřní strany kolen. Liposukce však není metodou, která snižuje nadváhu obézních jedinců.Facelift (lifting obličeje a krku) řeší problematiku projevů stárnutí. Jedná se o vypnutí kůže a podkožního aparátu obličeje a krku. Maximální efekt lze očekávat, je-li zákrok proveden v optimálním věkovém rozmezí. Nejčastější věková skupina je 50-60 let. V mladším věku 40-50 let se doporučuje menší rozsah miniliftingu.Abdominoplastika (plastika břicha) je operací, která řeší problém povislé kůže a povolené břišní stěny, jak tomu bývá nejčastěji po těhotenství nebo výrazném zhubnutí. Plastika břicha zpevní rozestouplé svaly stěny břišní, sníží podkožní tukovou vrstvu a odstraní nadbytky kůže.MUDr. Dušan Záruba, primář oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny