Nechte zmizet černé tečky

Text: ESTETIKA

16. ledna 2017 | 12:00

Trápí Vás ucpané póry? Máme pro Vás 4 snadné způsoby, jak se pomocí přírodních produktů zbavit nehezkých černých teček na Vaší pleti! Černé tečky jsou způsobeny nadměrným množstvím mazu a nečistot (prach, make-up, špína z rukou), které se na pleť dostávají každý den. Tyto ohyzdné černé tečky se častěji objevují na mastné pleti, jelikož ta vyrábí přespříliš mazu, který zanechává póry otevřené. Do nich se pak snadno dostanou již zmiňované nečistoty.

1. Mléko a muškátový oříšek

2. Med

3. Vaječné bílky

4. Citrón a kartáček na zuby

Zmapovali jsme několik pokynů a způsobů, jak se těchto kosmetických strašáků zbavit. Než začneme s radami, jen zopakujeme dva základní a velmi důležité kroky pro krásnou pleť – odličovat se a před nanášením krému nebo jakéhokoli jiného přípravku na obličej si vždy umýt ruce! Umět se nalíčit, znamená krásně vypadat, umět se odlíčit, znamená krásná zůstat. I žena, která se nelíčí, by si měla večer obličej a dekolt správně vyčistit. Opravdu každý den a pokud možno hned, jak přijdete domů. Také byste nikdy neměla chodit nalíčená do vany nebo do sprchy. Proč? Díky teplu se póry otevírají a nalezou nám do nich veškeré nečistoty, které jsme za den na pleť nachytali. Když spíme, odpočívá i naše pleť a odpočívat může jen dobře vyčištěná pleť!A teď se vrhneme na 4 „domácí léky“, které na černé tečky můžete použít:Muškát Vám pomůže zbavit se mastnoty a zanechá Vaši pokožku hladkou a čistou. Kyselina mléčná obsažená v mléku zase pomůže odstranit všechny odumřelé buňky z kůže. Mléko a muškátový oříšek smícháme a naneseme na obličej. Necháme působit a poté opláchneme vlažnou vodou.Med je jednou z nejsilnějších přírodních hydratačních látek. Obsahuje inhibiny, které působí proti růstu bakterií a činí z medu významné antiseptikum. Existuje mnoho způsobů, jak med využít. Na popraskané rty, na vlasy, ale také při odstraňování černých teček. Med prsty jemně vmasírujte na postižená místa. Můžete ho nanést na celý obličej a nechte působit několik minut. Všechny odumřelé buňky se přilepí na med. Poté si obličej dobře umyjte vlažnou vodou.Vejce jsou známá svým obsahem vitamínů, a to jak C, A, D, E a K, tak vitamínů skupiny B. Kromě toho jsou cenným zdrojem bílkovin, minerálních látek i stopových prvků. Bílek pomáhá proti vráskám, stahuje póry a vypíná pleť. Před nanesením si obličej umyjte a osušte čistým ručníkem. Poté aplikujte vaječný bílek na celý obličej a nechte působit, dokud se zcela nevysuší. Bude to trvat asi 15 minut. Nakonec opláchněte vlažnou vodou.Jako kosmetická složka může být citrón použit na mnoho způsobů. Jediné, co si musíte pamatovat, je, že nejlepší je používat citrón ředěný. Neředěný by mohl být příliš ostrý pro Vaši kůži. Vymačkejte citrónovou šťávu, zřeďte s vodou v poměru 2:1 a připravte si nový nepoužitý zubní kartáček. Kartáček namáčejte do citrónové vody a jemnými krouživými pohyby „drhněte“ černé tečky. Tato metoda se doporučuje pouze jednou týdně. Pokud máte mastnou pleť, máme pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu. Výhodou mastné pleti je, že se tolik netvoří vrásky! Což znamená, že až Vám bude šedesát, stále budete vypadat jako čtyřicítka! A to se vyplatí, no ne?!