Nečekejte do dalšího léta. Změňte životní styl hned

1. srpna 2017 | 09:00

Léto je tradičním obdobím stesků všech, kteří se v lednu rozhodli pro zázračnou dietu, ale žádný výsledek v plavkách vidět nebyl. Tyto stesky většinou vedou ke skoncováním se snahami a návratu k původnímu životnímu stylu, protože další léto je až za dlouho. To je ale chyba.



Zapomeňte na dietu

Letní sporty vás navnadí

Jak z melancholie?

Léto je skvělým obdobím na změnu životního stylu. Je krásně, slunce nás nabíjí pozitivní energií, jsme odpočaté a zároveň máme spoustu možností vyzkoušet nejrůznější sporty. Tak s chutí do toho!Slovo dieta zní už samo o sobě špatně, evokuje zákaz nějakých konkrétních druhů jídel a utrpení. To je ale špatně, dietou se dá zhubnout krátkodobě, dlouhodobě je nutné začít uvažovat nad změnou životního stylu. To neznamená vynechat všechno sladké, které máte rády, nebo si odpustit oblíbené pivo při obědě.Znamená to jen nad jídlem začít přemýšlet, zapojit více zeleniny a zdravých potravin a přestat se přejídat. Uvidíte, jak málo stačí k tomu, abyste zhubla. Právě v létě si tělo vyžaduje lehká jídla, vyměňte proto večeře za chutné saláty. Inspirací na internetu je spousta a budete sama překvapená, jak jsou některá zdravá jídla chutná. Tělo si na zeleninu zvykne a bude ji vyžadovat i na podzim.Začít sportovat je vždy těžké, svaly bolí prakticky z ničeho, nemáme žádnou výdrž a chceme to vzdát. Paradoxně nás ale trénují letní dovolené, při kterých se procházíme po městech, plaveme v moři a rybnících a jezdíme na kole – i když je to zátěž drobná, udělá nám skvělou službu.Využijte letních kratochvil a pusťte se s přáteli do co nejvíce sportů, zakopejte si nohejbal, potrapte se na beach volejbalu, nebo si zapinkejte s dětmi badminton. Pocit, že na vás všechno skáče, vás neomlouvá, nemusíte přeci hrát beach v bikinách, ale třeba v hezkých tankinách s nohavičkou , které lichotí i silnější postavě.V tom, co vás nejvíc baví, můžete na podzim pokračovat v kryté hale a dát si předsevzetí, že v příštím létě to přátelům a rodině pořádně natřete.S tím, že na letošní sezónu nemáte postavu top modelky, se netrapte. Důležité je rozhodnutí, že jste se rozhodla žít zdravěji a za to vám náleží poklona. Tak se pochvalte, zajděte si na manikúru a pedikúru, ke kadeřníkovi a kupte si na sebe něco pěkného. Třeba nějakou zajímavou tuniku , která nadbytečná kila zakryje.Sebevědomí je důležité a nedokonalosti jsou přirozené! Nestyďte se za ně a užijte si dovolenou!