Naučte se naslouchat své intuici

4. července 2017 | 13:53

V životě se občas dostaneme do situací, kdy nevíme kudy kam. Hodila by se dobrá rada, hlas shůry, který nám poradí, jak dál. Někdy ale stačí naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Podstatou intuice je vhled, případně náhled na daný problém. V praktickém životě se tak označuje náhlé poznání, chápání nebo odhad či rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním.

Poznáte ji?

Zbavte se balastu

I když bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody. Zkrátka jenom něco tušíme, odtud české synonymum tušení. Intuice bývá velmi často podmíněna zkušenostmi a je významnou součástí jakékoli kreativní činnosti.Každý má v sobě skrytou intuici. Teď jde jen o to, abyste se naučila ji rozpoznat. Není to tak složité, protože lze vycítit chvíli, ve které je něco jinak. Někteří lidé tvrdí, že jim našeptává vnitřní hlas, podstatně častěji se ale setkáte spíš s určitým pozitivním nebo negativním pocitem. U někoho se může dostavit chvění v břiše, další cítí celkové mravenčení po těle. Víte, že součástí intuice jsou také sny? Určitou formou intuice je například i to, když vám najednou dojde, že mezi vámi a vaším partnerem je něco jinak. Byť on tvrdí, že je všechno v pohodě, vy cítíte, že nikoli, a po čase zjistíte, že se zakoukal do mladší kolegyně. Stává se, že takový pocit po určité době přejde a všechno je v pořádku. Až po letech se vám ale přizná, že měl románek s jinou ženou a nevěděl, jak z toho ven. Muži tento šestý smysl občas označují jako radar. Na tom něco je. Nicméně, aby váš radar fungoval, jak má, je dobré naučit se vnímat své pocity, rozpoznat, zda jsou pozitivní nebo spíš negativní, a podle nich se pak rozhodovat.Abyste dokázala rozpoznat signály, které vám naznačují směr nebo cestu, po níž se máte vydat, je důležité se zklidnit a oprostit od všech vnějších vlivů, které maří váš vhled do vnitřního já. Podle psychologa Jana Bendy, který se intuicí zabývá v materiálu Jak rozumět řeči intuice, je důležité přestat v daný okamžik aktivně přemýšlet. To může být pro někoho zásadní problém. Jde totiž o to, že denně zpracováváme množství informací. Řešíme složité problémy, které nám zaberou veškerou myšlenkovou kapacitu. Logicky se tak stane, že naše vědomí už nemá prostor k tomu, aby zaregistrovalo mimosmyslové signály, tedy intuici. Proto, jestliže chcete odhalit své skryté intuitivní možnosti, musíte přestat přemýšlet o tom, co bylo, je a bude. Soustřeďte se na pouhou přítomnost daného okamžiku. Nechte na sebe působit jednotlivé smysly, vnímejte tělesné pocity i obsah toho, co vás napadne. Přestaňte kontrolovat svoje vnitřní já. Umožněte mu plynout a jenom pozorujte, co vyjde na povrch. Pravdou ale je, že někteří lidé se takového kroku obávají. Člověk totiž neví, co se z jeho podvědomí vynoří. Obzvlášť pokud některé věci potlačuje a vlastně si je ani uvědomit nechce, nemusí zbavení se kontroly nad sebou samým akceptovat. Jenže když se vám podaří odpoutat se od racionálního postoje, začnete se na své problémy a starosti dívat s nadhledem. Neustálé přemítání nad problémem ještě nikdy nic nevyřešilo, proto se říká ráno moudřejší večera. Tomu odpovídá i jev, že spoustu lidí napadá řešení jejich situace hned krátce po probuzení. Možná právě teď sedíte nad pracovním úkolem a nemůžete s ním hnout, potřebovala byste nápad, spásnou myšlenku, ale kde nic tu nic. Nechte práci prací a vyrazte na procházku. Je jedno jestli do přírody nebo do obchoďáku. Prostě přestaňte na daný problém myslet a alespoň chvíli, hodinu, dvě nebo celé odpoledne se zabývejte něčím jiným. Uvidíte sama, co všechno vás napadne, až se opět vrátíte k pracovnímu stolu.

