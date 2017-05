Na vysoké noze

Text: ESTETIKA

30. března 2017 | 09:00

Jsou sexy i elegantní, při pohledu na ně se celé rozzáříme, doma jim s radostí vyklízíme další a další poličky. Milujeme je. A to přesto, že nás dovedou i pořádně potrápit. Ne, řeč není o mužích, ale o botičkách na vysokém podpatku. A ať už se nad nimi rozplýváme jakkoli, lékaři naše nadšení rozhodně nesdílejí.

Naučte se v tom chodit

Držte balanc

Tip pro začátečnice

Podpatky totiž mohou našemu tělu škodit, a to zdaleka ne jen nohám. Lékaři proto doporučují, aby měly podpatky výšku maximálně 4 cm. Ale jakoupak se čtyřmi cenťáky naděláte parádu, no ne? Nejslušivější, ale zároveň samozřejmě nejnezdravější, jsou právě pořádné „jehly“. Však se také na žebříčku doplňků, které nejvíce poškozují ženské zdraví, stále drží na nejvyšších příčkách. Pokud je budeme nosit dlouho, pravděpodobně si tím přivodíme vrůstání nehtů, záněty bříšek chodidel, kladívkové prsty, kuří oka a bolest kotníků. Podle lékařských studií také zatěžují srdce a poškozují cévy na nohou. Pojďme si tedy probrat alespoň základní věci, kterými můžeme dopad vysokých bot na zbytek těla zmírnit.Ano, správné držení těla a způsob chůze mohou leccos zachránit. Žena na podpatcích by měla být narovnaná takřka jako podle pravítka. Lopatky mají být stáhnuté směrem dolů a kolena rozhodně nemají být pokrčená. Nohy při chůzi pokládejte tak, jako byste šla po rovné čáře. Modelky sice nohy ještě lehce kříží jednu přes druhou, ale to může jinde než na přehlídkovém molu působit přehnaně. Pozor také na přenášení váhy ‒ při každém kroku ze špiček na bříška chodidel a nakonec na paty.„Pobyt“ ve vysokých botách si můžete drobně zpříjemnit. V prodeji jsou gelové či pěnové vložky do špičky i na patu. Chůze se tak pro vás stane příjemnější a chodidla nebudou v botě klouzat. A aby neklouzala ani podrážka a neriskovaly jste zdravotní ani společenský problém vzniklý pádem, kupte si v drogerii kalafunu a natřete jí podrážky i podpatky.Jestliže s podpatky teprve začínáte, vyberte si pokud možno stabilní boty, tedy uzavřené, které dobře obepínají nohu a drží kotník na svém místě. Chůzi trénujte nejdříve doma. Teprve až budete suverénně cupitat v lodičkách, pořiďte si páskové sandálky.