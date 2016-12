Na bolest hlavy bez chemie

Text: ESTETIKA

14. listopadu 2016 | 09:00

Je jenom málo potíží, které vám znemožní jakoukoli fyzickou i duševní činnost, jako to dokáže bolest hlavy. Jak s ní zatočit bez použití chemických přípravků? S rýmou i zlomenou nohou si můžete číst nebo sledovat televizi, se zánětem spojivek můžete jezdit na rotopedu… Když vás však bolí hlava jako střep, nemůžete dělat nic. Proč se to děje?

Nealkoholické nápoje, samozřejmě…

Bylinky a domácí wellness



Zelení léčitelé

Meduňka

Jinan dvoulaločný

Máta

Lípa

Bazalka

Pomerančovník

Pokud se nejedná přímo o migrénu, většinou si za bolesti hlavy můžeme sami. Přepínáme se, řešíme intenzivně několik věcí najednou, sedíme celý den u počítače, takže nám chybí pohyb a dostatečné prokrvení, rozčilujeme se a v neposlední řadě málo pijeme.Pokud se bolesti hlavy dostavují opakovaně a často, dává nám organismus jasný signál, abychom zvolnili a pravidelně relaxovali. Některé maličkosti lze provozovat i během dne a kdekoli. Například mít u sebe malou lahvičku s esenciálním olejem, který ulevuje od bolesti. Také pitný režim lze dodržovat kdekoli. Pijte vodu, čistou nebo s citrónem, a bylinkové čaje. A máte-li možnost, procházejte se, abyste měli pohyb.Domácí wellness rituály jsou působivým zpestřením vztahu, ale je velice dobré udělat si sem tam čas jen sami pro sebe. Klid a pohoda jsou pro vaši hlavu tou nejlepší terapií. Jak na to?Prostředím vhodným pro domácí wellness rituály je bezesporu koupelna. Takové uvolňující bylinkové koupele nebo sprchy s voňavým olejem dělají divy. Voda a esence mají schopnost nás přirozeně uvolnit. Tyto procedury je vhodné zakončit odpočinkem v teple, pod příjemnou dekou a s hrnkem bylinkového čaje.Máte-li zmapované, v kterém období vás bolesti hlavy trápí nejvíce (často to bývá podzim nebo jaro), nasaďte si preventivní kúru bylinných čajů. Přehled vhodných bylinek najdete na konci tohoto článku.Kromě bylinkových čajů a uvolňujících bylinných koupelí se výborně hodí také aroma lampa s vonnou účinnou esencí, která provoní interiér, a relaxační hudba.Naučte se relaxační a uvolňující masáže. Ty je pohodlnější provádět ve dvou, ale některé zvládnete i o samotě.Bylinkové lékárny jsou vyvinuty zkušenými kořenářkami a odzkoušeny v praxi několika generacemi. Které bylinky vybrat na bolesti hlavy?Zklidňuje a uvolňuje, má protikřečové účinky, tlumí bolesti hlavy z nervového napětí, pomáhá zklidnit podrážděné trávení i odbourávat stres.Pomáhá prokrvit mozek, je nazýván rostlinou dlouhověkosti, rozšiřuje cévy a zlepšuje proudění krve, používá se při poruchách prokrvení mozku, které se projevují závratěmi, bolestmi hlavy, poruchami paměti či nespavostí. Je oblíbený hlavně u seniorů, kterým pomáhá udržovat se v dobré psychické a mentální kondici.Má povzbuzující účinky a podporuje dobré trávení, zmírňuje a tiší bolesti, doporučuje si při bolestech hlavy a při křečích.Také se jí říká strom života. Má uklidňující, protikřečové a uvolňující účinky. Je prokázáno, že lípa a hlavně kůra z lípy je účinná při migréně. Díky esenci v ní obsažené se používá při nervovém podráždění, úzkosti a nervozitě, pomáhá při poruchách spánku, ale na rozdíl třeba od meduňky nás nečiní ospalými. Kromě lahodného lipového čaje si můžeme připravit koupel z lipové kůry. Lípu doporučují i pediatři pro děti, je účinná nejen při nachlazení, ale také při zklidnění hyperaktivních či silně podrážděných a neklidných dětí.Povzbuzuje, mírní křeče, zpomaluje trávení v důsledku nervového vypětí, mírní bolesti hlavy, posiluje nervový systém. Užívá se při tělesné slabosti, nervovém vyčerpání, únavě. Jako vonná esence se může používat do aromalampy nebo přidávat do koupelí.Zklidňuje nervový systém, pomáhá navodit dobrý spánek, je vhodný na migrény způsobené stažením cév, celkově na bolesti způsobené křečemi.