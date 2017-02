Mňamky pro otrlé

Text: ESTETIKA

30. ledna 2017 | 09:00

Patříte mezi labužníky, kteří ochutnají cokoli? Anebo máte sice mlsný jazýček, ale zato slabý žaludek? Ne všechno šmakuje všem. Zde je deset lahůdek, které rozhodně každému nesednou. Následující pokrmy si většina z nás nikdy doma nepřipraví. Můžete se s nimi ale setkat na dovolené. Svět je totiž podivuhodné místo s ještě podivuhodnějšími chutěmi.

1. Tacos z hovězích mozků

2. Lidská placenta

3. Hroznýš sedmi chutí s kočkou

4. Kopi Luwak

5. Zámotky bource morušového

6. Plesnivá kukuřice

7. Červivý sýr – Casu marzu

8. Čtverzubec jinak zvaný fugu

9. Korejská živá chobotnice sashimi

10. Smradlavé tofu

Dost možná někde za hranicemi státu i všedních dnů podlehnete atmosféře, vůni nebo adrenalinu a některé z těchto podivností si zobnete. Pokud jste ale přes jídlo slabší povaha, doporučujeme otočit na další stránku…Ve Španělsku jim říkají tacos de sesos. Jedí se v Mexiku, USA či Itálii. Jelikož hovězí mozek sám o sobě nemá moc výraznou chuť, doplňuje se pikantními omáčkami výrazných chutí. Někde se přidá i hovězí jazyk a míchaná vejce. Toto jídlo může přenášet nemoc šílených krav.Pochutnat si na placentě je stále více populární. Ostatně většina zvířat placentu po porodu sežere. Vyrábí se z ní i kosmetika. Chutná prý masitě, něco mezi kuřecím a rybou. Nejčastější způsob přípravy je nasekat ji do polévky a udělat pořádný vývar.Hroznýš je prý opravdové afrodiziakum a tradičně se podává s kuřecím a kočičím masem. Hadí žlučník podle jiných chutná jako zvratky, ale maso se dá připodobnit ke kuřecímu.Káva, která prošla trávicím traktem asijské cibetky. Tohle zvířátko si po čuchu vybere jen ty nejlepší kusy a jednoho krásného dne je samozřejmě vyloučí ven. Jedná se o drahou specialitu, protože v zajetí cibetky kávu odmítají žrát. Abychom o tuto pochoutku nepřišli, je závislá na sběračích, kteří po pralese hledají trus.Překvapivě korejská specialita, která prý docela dobře chutná smažená a kořeněná na pánvi.Konzumuje se v Mexiku a v překladu pokrmu říkají „havraní lejno“. Zmíněná kukuřice je napadena obzvlášť zákeřnou plísní zvanou také „kukuřičná rakovina“. Chutná to trochu jako lanýž a na pohled je jídlo oslizlé.Specialita ze Sardinie. Jedná se o kozí sýr, na který se nechá létat hmyz, aby do něj nakladl larvy sýrorodky drobné. Jí se ve vysokém stádiu rozkladu s živými larvami, které ze sýra často vyskakují do tváří jedlíků.Tato rybka patří jen do rukou profesionála. Při špatné přípravě Vám hrozí otrava tetrodotoxinem. Způsobuje smrt při plném vědomí, protože Vám přestanou fungovat plíce a vlastně se udusíte. Jediná možnost je napojit otráveného na dýchací přístroj a počkat, až účinky jedu pominou.Kuchař vezme mladou chobotničku, zaživa jí uřízne chapadla a je to. Některá chapadla jsou v klidu, jiná se kroutí. Svoje jídlo si musíte doslova vybojovat. Navíc se chapadla přisávají k bradě nebo ke rtům, občas se šprajcnou v jícnu a labužník se třeba udáví.Páchne prý jako něco mezi hnojem a starými odpadky v koši. Čím více zapáchá, tím lépe chutná. Připravuje se fermentováním sójového sýra ve slaném nálevu spolu se zeleninou, mlékem, masem, bambusem nebo krevetami. Jenže to obvykle trvá i několik měsíců, aby se pěkně zkazil a zaváněl. A jedna žvýkačka Váš dech po tomto jídle rozhodně nezachrání.