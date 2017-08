Manuál prázdninového sexu

7. srpna 2017 | 09:00

Letní úlety jsou vzrušující, ovšem jen pokud se dodržují pravidla. Jaká to jsou a čeho se raději vyvarovat? S létem a časem dovolených se pojí flirtování a nezávazné radovánky. Podle odborníků může za letní naladění na sex především velké množství slunečního svitu. Zvýšené množství slunečního záření stimuluje epifýzu, klesá tak produkce hormonu melatoninu zodpovídajícího za nutkání ke spánku.

Nebuďte naivní

V létě se tak cítíme bdělejší, aktivnější a chuť na sex stoupá. K tomu všemu připočtěte ještě vizuální podněty v podobě miniaturních sukének, bikin a průsvitných modelů, v nichž se krásné ženy v létě ukazují a které muže více provokují k akci. Stejně tak ženy mohou svým okem spočinout na odhalených tělech mužů na pláži nebo při sportu. Když už se tedy chcete nechat svést svými biologickými pudy a užít si erotické dobrodružství, pak byste měla myslet na následující doporučení.Podle výzkumů USA Today existuje nemalé procento mužů, kteří vyrážejí na dovolenou s jediným cílem – sbalit pěknou babu, užít si s ní a po dovolené zase „pá pá a alou domů“. Do flirtování se vrhají už v letadle. Třetina z nich si už během letu domluví první rande Autoři výzkumu tvrdí, že jde o zcela přirozené vyústění situace, kdy sedíte hodiny vedle někoho, kdo směřuje na stejné místo jako vy, tudíž se dá předpokládat, že máte něco společného. Kromě toho k flirtování přispívá uvolněná atmosféra a očekávání prázdninových prožitků.Určitě znáte nějakou ženu, která přijela na dovolenou k moři a hned se jí na hotelu začal přeochotně věnovat mladý pohledný muž. Pomohl jí s taškami, házel po ní svádivé pohledy a během nezávazné konverzace cestou výtahem zjistila, že je to buď syn majitele hotelu nebo hlavní manažer, případně fitness instruktor či plavčík. Nevystartoval po ní hned, dobře věděl, že bude mít brzy novou příležitost, kde se setkají. Ještě téhož dne nebo nejpozději druhý den se „náhodně“ setkali u bazénu nebo na pláži. Flirtování pokračovalo, románek se pomalu začal rozbíhat. Vzal ji surfovat nebo si domluvili na druhý den společný výlet s tím, že jí ukáže turistům běžně skryté krásy okolní přírody nebo historické zajímavosti. Po třech dnech už byla zamilovaná a večerní posezení na pláži s lahví lahodného vína skončilo romantickým sexem. Nádherná idylka jako z pohádky. Jejich letní vzplanutí pokračovalo, jenže dny ubíhaly tak rychle. Najednou byl čas návratu do rodné vlasti. Nechtělo se jí odjíždět, ale její milovaný, který Českou republiku kupodivu dobře zná, protože jeho babička odtud pochází, za ní brzy přijede. Po návratu ale přestal psát smsky, telefon nezvedal a vaší kamarádce začalo docházet, že s novým turnusem a přívalem turistů už pomáhá s kufry jiné krasavici.Takže pokud se i vy chystáte na letošní dovolené prožít milostný románek, neočekávejte nic velkého a nic neslibujte. Při navazování prázdninových kontaktů buďte realistická a pokud možno i upřímná. Nečekejte od flirtu nic víc než krátkodobé pobavení. Jakmile vám bude muž, se kterým se potkáte na dovolené, vykládat, že tohle ještě nikdy necítil a jak se budete po dovolené navštěvovat, okamžitě zařaďte zpátečku. Přeborníci na tyhle celoživotní sliby jsou většinou jižanské národy a vždycky to zavání průšvihem! I když prázdninový sex zažila více než třetina lidí, pouze šest procent těchto románků skončilo happy endem. Naprostá většina letních lásek má velmi krátký život. Mělo by vám jít jen o povyražení. Vážný vztah hledejte jinde než na dovolené.

