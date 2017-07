Letní kalorické bomby

Text: ESTETIKA

31. července 2017 | 09:00

Máte pocit, že v létě zaručeně musíte zhubnout, protože se více hýbete, jíte odlehčená jídla, hodně zeleniny, ovoce a dodržujete pitný režim? Problém je, že i v tomto ročním období se najdou pochoutky, jejichž skryté kalorie vám nějaké to kilo přidají. Léto je ideální období ke zformování postavy. Chodíme plavat, jezdíme na kole, na inlinech, hrajeme tenis, golf a provozujeme spoustu dalších venkovních aktivit spojených s pohybem.

Pravidelné stravování

Ovoce budiž (ne)pochváleno

Letní osvěžení

(Ne)bezpečné letní grilování

Alko/nealko pitný režim

Na co si dát ještě pozor?

V horkých letních dnech zařazujeme do jídelníčku čerstvé sezónní potraviny a v kabelce máme neustále láhev s vodou. Pak léto skončí, my radostně skočíme na váhu, ze které se ale vzápětí hrůzou skutálíme, protože ukázala o čtyři kila víc než na začátku. Jak je to možné?Horké počasí s sebou nese zásadní problém: ne vždy máme přes den na jídlo chuť, takže se odbudeme něčím malým a pořádně se najíme až večer. I když se taková večeře může tvářit zdravě a nízkokaloricky, obvykle je to naopak. Zakopaný pes se totiž neskrývá v typu jídla, ale v jeho množství. Plátek masa se zeleninovým salátem zní dobře, ale ne je ve chvíli, kdy místo jednoho steaku jsou dva a salátu nikoli miska, ale mísa. Stejně jako v kterémkoli jiném ročním období i v létě je proto třeba začínat den snídaní, dopřát si lehký oběd a večeři a mezitím i dvě menší svačinky.,,Ne“ v závorce znamená všeho s mírou. Miska červených jahod, voňavých malin či pikantního rybízu a dokonalých letních jablek je pořádným lákadlem. A když je šance dopřát si čerstvé ovoce, ideálně z vlastní zahrady, kdo by odolal. Jahody na dobrou noc nám přece nemohou nic udělat, když je v nich spousta vitaminů. Ani zákusek v podobě melounu, když je v něm vlastně samá voda… Jenže ovoce obsahuje cukr. Proto nepatří do jídelníčku v odpoledních a večerních hodinách. Je vhodné jako součást snídaně, případně dopolední svačiny. I v tomto případě je ale třeba dávat si pozor na množství. Hroznové víno obsahuje ve 100 g přibližně 300 kJ, což nevypadá nijak tragicky, jenže jsou lidé, kteří ho na posezení spořádají i půl kila. Vytuněnou kalorickou bombu představují letní koláče z klasické bílé mouky a s hromadou cukru uvnitř a dalším v drobence na povrchu. Hrát si na to, že sníme z plechu jen jeden kousek, nemá smysl. Daleko účinnější bude naučit se používat odlehčené recepty, vsadit na tvaroh, nahradit cukr zdravějšími sladidly, jako je například melasa, med a javorový sirup. Víte, že cukr a mouku v těstě můžete zčásti nahradit nastrouhanou mrkví nebo datlovou pastou a využít tak přirozenou sladkost ovoce, která je vůči organismu šetrnější?K létu patří zmrzliny. Kopeček smetanové nás příjemně ochladí a dodá energii. Jednou za týden se svět ani váha nezboří. Horší je, pokud se z tohoto malého hříchu stane každodenní pravidlo s kopečky dvěma. A proč nemít v mrazáku schovanou rovnou celou vaničku, která občas zmizí během jednoho posezení, protože i v létě přicházejí splíny... Pokud si na podzim nechceme drbat hlavu, případně obviňovat ze „sražených“ kalhot kohokoli jiného, jenom ne vlastní neukázněnost, je třeba jít na ledové pochoutky z jiné strany. Jako výborná a zdravá náhrada klasické zmrzliny fungují ovocné či jinak ochucené tvarohy. Stačí přihodit do košíku o pár kelímků víc a dát je do mrazáku. Mimochodem, taková pochoutka se dá velmi snadno vyrobit i doma. Budete k tomu potřebovat nízkotučný tvaroh nebo jogurt, ovoce, kvalitní čokoládu s vysokým procentem kakaa a med. Podle chuťových preferencí smíchejte jednotlivé ingredience, dejte vychladit a zdravá osvěžující je na světě.Milovníci zmrzliny to nevyhrají ani s kupovaným sorbetem. Zaprvé je vyrobený z ovoce, které obsahuje přírodní cukr, zadruhé se do něj během výroby přidává i klasický bílý cukr. Naštěstí i domácí ovocná zmrzlina je snadná na přípravu. Ovoce odstopkujte či vypeckujte, pořádně rozmixujte s trochou vody, dle potřeby doslaďte medem a nechte zamrazit.Co může být na grilování nebezpečného, obzvlášť když si na talíř naservírujeme výhradně libové maso? Na první pohled se zdá, že nic. Jenže maso určené pro grilování se obvykle nakládá na několik hodin do oleje, takže grilování není úplně dietní záležitost. Řeklo by se – troška oleje… Jednou za měsíc dejme tomu, ale grilovací závisláci roztápějí pod kotlem minimálně jednou týdně. Ten, kdo si hlídá linii, může být na konci sezóny nemile překvapený. Když k tomu připočítáme ještě různé grilovací omáčky, které obsahují kromě majonézy i cukr, s největší pravděpodobností vás podzimní hubnoucí kúra nemine. Jak se těmto nástrahám vyhnout? Celkem jednoduše. Jako základ pro marinádu zvolte například citronovou nebo limetkovou šťávu, bylinky, med, česnek, tymián a pouze minimální množství oleje. Maso se dá také nakládat do vína, případně vinného octa, sójové omáčky a podobně. Dresinky si připravte z vlastních zdrojů, vyhněte se majonéze, cukru a dejte pozor na množství tuku.Tabu by měly být různé grilovací klobásy, jejichž složení snaze nepřibrat nepřispívá. V poslední době je hitem také grilované ovoce. O něm platí, co již bylo zmíněno – obsahuje cukr, tedy opět minus pro naši linii. Místo něj bude vyzkoušejte méně kalorickou grilovanou zeleninu, která rovněž může být vynikající přílohou k hlavnímu chodu.Odolat letním míchaným drinkům lze těžko. Kromě přitažlivého vzhledu totiž bývají lahodné a navíc alkohol umně zastírají různými přísadami, takže než se člověk naděje, místo jedné skleničky má v sobě tři. Kromě toho, že destiláty jsou samy o sobě kalorické, často se do takových drinků přidávají i ovocné šťávy, cukrové sirupy a sladké ovoce. I ten, kdo v létě odolává koktejlům a raději pije víno, musí počítat s tím, že to má také kalorie.Existuje light verze? Ano, bez alkoholu a cukru, takže například z mojita vám zbude pouze spousta ledu, máta a citron. Pokud jde o víno, je třeba mít se na pozoru i před střikem, na který, aniž si toho všimnete, v horkém letním večeru snadno padne celá láhev vína. Hromada kalorií se skrývá i v různých džusech, limonádách či ledových kávách. Jako zdravější alternativa se jeví například plátky pomeranče, ananasu či jiného ovoce zalité neperlivou vodou.Při oblíbených letních posezeních se na stole kromě klasického grilovaného pohoštění objevují také různé pochutiny. Pohromou pro linii jsou smažené bramborové chipsy (a pozor, platí to i o zeleninových verzích, které se tváří jako zdravější alternativa), oříšky, slané tyčinky apod. Zrádná může být i čerstvá zelenina zalitá olejem. Když už jsme u zeleniny, je třeba zmínit také saláty. Ty jsou zdravé a nízkokalorické, ovšem za předpokladu, že se neutápí v zálivce se spoustou majonézy, oleje, cukru a neobsahují tučné sýry, osmažené kousky masa atd.