Labutí šíje

Text: ESTETIKA

3. února 2017 | 09:00

Ženský krk, pevný dekolt a jedna brada. Tato trojice bude vždy ukazatelem mládí a krásy. Proto je důležité starat se nejen o pevnost svého obličeje a těla, ale také o přitažlivost krku a okolních partií. Cviky jsou skvělé v tom, že se nemusíte nijak speciálně oblékat, nemusíte ani chodit ven. Zkrátka vše můžete provádět v pohodlí Vašeho domova a zadarmo.

Pokud zjistíte, že Vaše tvář končí čím dál kulatější bradou nebo se Vám pod čelistí objevují jiné záhadné tvary, je třeba přijmout okamžitá opatření a nevzhledným nedostatkům zatnout tipec. Toho lze dosáhnout tak, že budete následující cvičení provádět nejlépe každé ráno a večer, po použití svého oblíbeného krému. Nenechte se zmást tím, že jsou tato cvičení velmi jednoduchá. To neznamená, že jsou neúčinná. Pokud je budete pravidelně praktikovat, uvidíte…1. Zkousněte tužku mezi zuby a zkuste do vzduchu napsat své jméno, datum narození, rodné město, oblíbené verše nebo cokoli jiného. Pokud je to pro Vás příliš těžké, můžete začít psát pouze prvních deset písmen abecedy a postupně si, obrazně řečeno, přidávat zátěž.2. Otočte hlavu v obou směrech desetkrát každý den. Vlevo a srovnat, vpravo a srovnat. Jak jednoduché. I tento cvik se dá skvěle provést třeba během sledování televize.3. Masážní sprcha bude kouzlit za Vás. Během Vaší běžné koupele svlažte oblast brady studenou vodou. Jestliže nemáte masážní sprchu, nic se neděje. Skvěle rozpumpuje svaly i střídavý proud studené a teplé vody. Má to jediné pravidlo, vždy začínat a končit postup se studenou.