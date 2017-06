Krásné vlasy krok za krokem

6. června 2017 | 09:00

Vlasy o vás prozradí víc, než si myslíte. Jsou-li matné a unavené, budete působit stejně utrápeně jako ony. Přinášíme vám žhavé tipy, díky kterým budete jen zářit. Poškození vlasů není v dnešní době nic neobvyklého a lze ho rozdělit do dvou kategorií ̶ chemické a mechanické. Chemické způsobuje špatné barvení, časté zesvětlování nebo třeba trvalá a melír. Mechanické naopak způsobuje nešetrné rozčesávání, časté přehřívání, používání gumiček a spaní s mokrými vlasy.

Základem je péče

Šampony

Kondicionér

Maska

Tip na domácí masku:

Péče o vlasy při tom není žádný složitý proces, během kterého byste musela trávit hodiny v koupelně. Stačí si vlasů více všímat.Žehlíte si vlasy? Fénujete je a kulmujete? Často je barvíte? Češete je za mokra? Odpověděla jste na většinu otázek ano? Pak se nemůžete divit, že vaše vlasy vypadají nezdravě. Žehličku byste neměla používat vůbec nebo pod ní používat kvalitní ochrannou péči. S fénem to je podobně, pokud nemusíte, tak ho nepoužívejte, a hlavně si nerozčesávejte vlasy, když jsou mokré a zacuchané, protože jich zbytečně moc vytrháte. Nejdříve je vysušte, teprve poté rozčešte. O kvalitě vlasů také rozhoduje to, jakou kosmetiku používáte, proto se zamyslete na tím, zda nepotřebujete změnu.Kupujete si drahé a značkové šampony, ale stejně nevidíte kvalitní výsledek? Nezáleží na ceně šamponu, ale na tom, co obsahuje. Většina z těch, které zakoupíte v drogerii nebo jsou na ně krásné reklamy v televizi s modelkami s tou nejkrásnější hřívou na světě, jsou plné chemických látek, které vlasy hodně zatěžují. Lepší je sáhnout po přírodní péči, která nebývá drahá a je většinou velmi účinná. Nejspíše ale budete muset vyzkoušet několik typů, než najdete ten pravý.Používání regeneračního kondicionéru povzbuzuje přirozenou regeneraci suchých a poškozených vlasů, kterým dodává hebkost, takže se budou snadněji rozčesávat. Nejlepší je užívat ho při každém mytí hlavy.Důležitá je i další péče, jako jsou vlasové kúry, masky a zábaly, které si buď můžete koupit nebo vyrobit sama doma. Do umytých vlasů vmasírujte směs a důkladně je zabalte do ručníku, aby byly v teple. Můžete si je nechat třeba hodinku nebo klidně celou noc a ráno je opláchněte. Uvidíte, jak budou ucelené, plné energie a lesklé.Máte poškozené vlasy a nevíte co s nimi? Udělejte si masku z avokáda, dvou lžiček medu a trochy olivového oleje. Avokádo vydlabejte, smíchejte s ostatními surovinami a rozmixujte. Směs poté aplikujte na vlasy a nechce působit.Pokud chcete, aby vaše vlasy zářily, dopřejte jim kúru z jednoho bílého jogurtu a jedné lžičky medu. Bílý jogurt smíchejte se lžičkou medu a naneste na vlhké vlasy. Masku nechte působit asi patnáct minut a poté vlasy opláchněte.

