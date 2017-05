Jarní jogging vytvaruje postavu

Text: ESTETIKA

Začalo jaro, sluníčko pomalu leze ven a s tím přichází i nálada procházet se a trávit co nejvíc času na čerstvém vzduchu. A do toho doznívají zbytky předsevzetí z Nového roku, o tvarování postavy a zlepšování životního stylu. Spojte příjemné s užitečným a vyzkoušejte jogging.



Bezpečnost na prvním místě

Netrapte své nohy

Neprochladněte

Rozcvičte a protáhněte Lehce se zahřejte krátkým pětiminutovým poklusem a pak zahřáté svaly rozcvičte. Nezapomínejte, že při běhu nenamáháte jen nohy, ale celé tělo. Rozcvičte proto i horní končetiny, trup a také krční páteř. Na konci běhu se chvilinku procházejte, zklidněte se a lehce celé tělo protáhněte, se zvláštním důrazem na namáhané svalstvo.



Začněte zvolna Pokud nechcete, aby vás hned první jogging odradil, nepřežeňte to. Na poprvé stačí třeba i půlhodinka, která ani nemusí být do vyčerpání, jen do příjemné únavy. Zhluboka, klidně nahlas, dýchejte a nešiďte dech, při sportu to zkrátka jinak nejde. Snažte se o pravidelnost a intenzitu zvyšujte postupně. Není totiž nic hezčího než pohyb na čerstvém vzduchu. Málo se obléct s tím, že se stejně brzy zpotíte a zahřejete je veliký risk, protože můžete prochladnout. Pořiďte si funkční, savou a hřejivou mikinu, která vám nebude překážet, ale účinně odvede pot. Dobrý poměr cena výkon nabízí například značka otto-shop.cz . Vždy je lepší, když vám bude spíše tepleji než chladněji. Pokud běháte v noci, na začátku jara určitě nezapomeňte také na lehkou bundu

Mezi joggingem a během je podstatný rozdíl. Když běžíte, snažíte se o udržení určité rychlosti, trasy či třeba času, který běháním chcete strávit. U joggingu se žádné velké cíle nekladou, je to spíš pohodový běh, při kterém vyklusáváte opravdu pomalu a střídáte běh s rychlou chůzí.Jogging se vyplatí zejména těm, kdo nejsoua chcete začít zvolna. Sport si zamilujete a postupně můžete přejít i k intenzivnějšímu běhu. Je třeba však dodržovat pár pravidel, aby byl jogging jen příjemný a neměl pro vás negativní následky.Když vyběhnete ven, nezapomínejte, že se nemůžete pouze kochat sluncem a krajinou, ale, aby se vám nestala nehoda. A to nejen při běhu ve městě, ale rovněž na polních a lesních cestách. Na prvních pár běhů si raději neberte sluchátka a zkuste to bez hudby, než si na synergii s povrchem zvyknete.Pokud běháte v noci, nezapomeňte na reflexní pásku, která je ze zákona povinná , pokud se pohybujete v místě mimo obec nebo na neosvětlené vozovce. Ideálně také vždy někomu řekněte, že jdete běhat. Pro případ, že byste se dlouho nevraceli.I přesto, že máte doma univerzální venkovní tenisky na všechno, pokud vás jogging a běh zaujme, investujte do vhodné obuvi. Speciální běžecké boty mají totiž mnoho výhod, jsou speciálně tvarované, mají vybavené podrážky nejrůznějšími prvky, třeba. A samozřejmě si zpravidla účinně poradí i s potem a šetří vaši klenbu.