Hubněte za pochodu

Text: ESTETIKA

28. listopadu 2016 | 09:00

Nemáte čas chodit do fitka? Pak je rychlá chůze pro vás přesně to pravé ořechové. Chůze má vliv na zdraví i redukci váhy, navíc jde o přirozený aerobní pohyb, který nezatěžuje klouby ani chodidla. A je úplně zadarmo!

Naučte se chodit

Raději nahoru než dolů

Nordic walking

Když prší

Chodit můžete kdekoli, stačí jen chtít. Pokud máte doma psa, vydejte se s ním na dlouhé procházky, bude vám vděčný. Do práce nebo kamkoli jinam jděte pěšky. Brzy zjistíte, že překonat vzdálenost několika kilometrů bez auta je vlastně hračka. Abyste ale chůzí hubli, je nutné jít rychlostí 5‒7 km za hodinu nejméně 40 minut. Ke spalování tuků dochází asi až po 30 minutách, proto by měl tento pohyb trvat delší dobu. Poté, co tělo přestane fungovat na pohon cukrů a začne odebírat tuky, vydrží v tomto režimu ještě nějaký čas.Chcete-li rychle vidět výsledky, je ideální chodit každý den hodinu. Nedá se přesně říct, kolik spálíte kalorií, protože to se odvíjí od rychlosti chůze, obtížnosti terénu a vaší váhy, podívejte se ale na orientační hodnoty, které udávají rychlost a spálené kalorie za jednu hodinu.1. 4 km/h ‒ 925 kJ (220 kcal)2. 5 km/h ‒ 1 175 kJ (280 kcal)3. 6 km/h ‒ 1 595 kJ (380 kcal)4. 7 km/h ‒ 2 055 kJ (489 kcal)Jeden z důvodů, proč má svižná chůze vliv na hubnutí, je ten, že při chůzi se tepová frekvence pohybuje v pásmu, které je ideální na hubnutí ‒ kolem 55‒65 % svého maxima. Pokud jste ale doteď spíše jen lenošili, i s obyčejnou chůzí byste měli začít postupně. Nejprve si dejte půlhodinovou chůzi, po týdnu až dvou ji zvyšte na 45 minut, po dalším týdnu na 60 minut. Ze začátku nemusíte chodit hned rychle, zvolte tempo, jaké v pohodě zvládnete. Přidáte-li chůzi do schodů, která má vliv na tvarování stehen a hýždí, už po pár týdnech pravidelného chození uvidíte změny.Důležité je také správně dýchat v rytmu chůze kvůli správnému okysličování mozku a celého krevního oběhu. Jen tak vás nezačne píchat v boku, což je prvotní chyba začátečníků. Pokud se tak stane, dejte si na chvíli pauzu. Nepřepínejte se, nemá to smysl.Dbejte rovněž na držení těla. Častým problémem je, že se hrbíme. Při chůzi se narovnejte a lehce zatáhněte břicho, dívejte se dopředu a ne dolů. Důležitým krokem při zvyšování tempa je změna pohybu rukou, které je dobré mít v pravém úhlu a silou s nimi hýbat, jako byste simulovali běh.Není důležité, zda budete chodit po chodnících nebo po neupravovaných cestách, rovině či kopcích, ale je dobré terén střídat. Obecně je chůze do kopce pro klouby mnohem zdravější než z kopce. Chůzi v náročnějším terénu mohou usnadňovat trekingové hole, díky kterým odlehčujete kloubům a zvyšujete svou výkonnost a výdrž. Navíc jsou hole vhodné také na posílení paží a ramen.Pojďme si říct něco více o již zmíněných trekingových holích. Moderním a stále oblíbenějším fenoménem se stává takzvaná severská chůze. Tato sportovní zábava pochází z Finska. A v čem nordic walking tkví? Jde o chůzi obohacenou speciálními chodeckými holemi, které jsou velmi podobné holím lyžařským. Přínos této metody spočívá v tom, že při chůzi jsou rázem přirozeně zapojeny téměř všechny svalové partie, které se za normálních okolností příliš nečiní. Svaly paží, ramen, horní části zad a další. Chůze s holemi je přitom mnohem pohodlnější, než kdybychom za stejným účelem tahali například činky. Důležité je však zvolit optimální délku holí. Nezůstává se jenom u chůze, vidět můžeme i „severské“ in-line bruslaře.Pokud vám vadí špatné počasí, je možné chodit na běžeckém pásu, který je v každém fitku, případně si jej můžete pořídit i domů. Cvičení na speciálním pásu reaguje na rychlost vaší chůze a ideálně se přizpůsobuje vaší kondici. Na rozdíl od klasického běžeckého pásu vás rychlost na moderních variantách nepopohání.

