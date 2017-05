Do plavek daleko

Text: ESTETIKA

20. března 2017 | 09:00

Teplíčko, pohodlíčko, lenošeníčko… Holt takové už běžné dny bývají. Určitě máte ale hned na příští měsíc naplánovaný detox a hubnutí. Nebo až na ten další? Tak konec výmluv a odkladů! Těchto sedm druhů cvičení z Vás udělají nového člověka.

Do plavek je sice skutečně ještě velmi daleko, co ale můžeš udělat na jaře, neodkládej na léto. Budete mít letos náskok, což v červnu rozhodně oceníte. Tohle je sedm jednoduchých cviků, které Vám pomohou dosáhnout vysněného cíle. Bez stresu, poněvadž Vás teď v zimě nic nehoní. Nicméně neztrácejte drahocenný čas a hurá na ně! Co si třeba dát každý den jeden?Kdy jste si naposledy skočili přes švihadlo? Zřejmě to bylo ještě na základní škole. Přitom Vám tento pohyb pomůže spálit spoustu kalorií a potřebný cvičební nástroj nezabere místo a stojí pár korun. Mohli byste samozřejmě skákat i bez švihadla, ale to není ono, navíc byste vypadali jako blázni.Dřepy mají tu výhodu, že procvičují více partií najednou a dají se dělat úplně kdekoli. Pomáhají tvarovat hýždě, posilují tělo a spalují kalorie. Když si chcete dát víc do těla, můžete ke dřepům připojit ještě výskoky nebo vzít do rukou činky. Pokud celý den sedíte v kanceláři, proč si neudělat pár dřepů třeba než se Vám uvaří voda na čaj či vytiskne zpráva pro šéfa?Tomuto cviku se bohužel mnoho lidí vyhýbá velkým obloukem. Přitom existuje mnoho způsobů, jak se k nim můžete postavit. Pokud nejste trénovaní, pusťte se nejdříve do dámským kliků. Nejenom že kliky skvěle tvarují paže a pomáhají zlepšit držení těla, ale také podporují kardiovaskulární systém. Jen se ujistěte, že je děláte správně. Naučte se „klikovat” s rovnými zády, předejdete tím jejich namáhání. Na závěr poznámka pro muže – kliky zvyšují šance u něžného pohlaví. Doporučuje pět z pěti žen.Chcete vytvarovat nohy? Tak dělejte výpady! Pokud Vám obyčejné výpady přijdou moc jednoduché, stejně jako u dřepů můžete připojit ke cvičení činky nebo skoky. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučují tři série po deseti výpadech, což se dá stihnout každý den. Zapomeňte i na ostatní výmluvy, všechny jsou trapné.Už jste někdy viděli obézní Rusalku? A malá mořská víla, ta byla teprve šlank, stejně jako všechny její sestry. O mořských pannách nemluvě. Plavání je totiž velice efektivní a procvičuje různé svaly celého těla. Zároveň s sebou nese mnoho zdravotních výhod. Pomáhá snižovat krevní tlak, posiluje srdce a zlepšuje aerobní kapacitu. A klidně vezměte do bazénu rodinku. Vy si zacvičíte a děti se vyblbnou.Běh, případně svižná chůze, to je skutečně nenáročný a zároveň osvědčený a spolehlivý způsob, jak pečovat o svou fyzickou stránku. A vlastně i psychickou. Endorfiny, které Vám vyplavuje do krve fyzická námaha, totiž učiní šťastným úplně každého. To je zkrátka chemie. Pokud tedy například máte možnost se v práci osprchovat, můžete běhat klidně do zaměstnání. Uděláte něco pro své zdraví a ještě ušetříte. Potřebujete především kvalitní obuv a jakýkoli terén.I když si možná myslíte, že pracují pouze nohy, do jízdy na kole zapojíte celé tělo. Především pak ruce a záda. A je to dokonce ještě rychlejší způsob dopravy než běh. Pokud se snažíte zhubnout, kolo Vám k tomu pomůže, tak neseďte doma a vyrazte, kam Vás kola povezou. Že je na to zima? Řekněte to messengerům!