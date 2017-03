Chipsy versus sladkosti

Text: ESTETIKA

1. března 2017 | 09:00

Pro dietáře a modelky dvě strašidelná slova, zakázané ovoce, noční můry. Nechce se nám tedy ani věřit, že jedna z těchto neřestí nedopadla při zkoumání neblahých účinků na lidskou postavu zase až tak špatně…

Zkoumá se už snad úplně všechno. Nelze se tedy divit, že se v hledáčku vědců ocitly třeba i obyčejné brambůrky.Speciální vědecký tým na Harvardu sbíral po dobu dvaceti let data od 120 000 sledovaných osob, které vědci vždy po čtyřech letech zvážili a přeměřili. Co zjistili, jsme už částečně tušili, částečně je to překvapením. Následující informace se Vám mohou hodit třeba právě na silvestrovském večírku nebo při sestavování jídelníčku v rámci novoročních předsevzetí.Nejhůře ze všech potravin dopadly zmíněné brambůrky. Jejich každodenní konzumace se podepisuje na naší postavě skutečně nezanedbatelně – přiberete z nich až 770 g za čtyři roky! Špatně dopadly při hodnocení také sestry proradných potvůrek brambůrek – hranolky. A do téhle veskrze špatné party patří rovněž slazené limonády.Zato sladkosti, ty vyloženě překvapily! Při jejich denní konzumaci prý totiž nepřibíráme zdaleka tolik, jak se myslelo. Přitom, ruku na srdce, pokud před Vás někdo postaví hranolky a žloutkový věneček, kdo z Vás by se s klidným svědomím zakousnul raději do věnečku?To ale ještě není konec šokujících vědeckých objevů. Součástí výsledků uvedeného experimentu bylo také zjištění, že stravovací návyky mají na naší postavě větší podíl než životní návyky, čili pro naši „tajli“ je údajně důležitější to, co jíme, než to, jestli sportujeme. Ideální je ale samozřejmě kombinace rozumného stravování s rozumným množstvím a druhem pohybu. Na to žádné vědecké studie nepotřebujeme.Experiment přinesl ovšem také zajímavé poznatky ohledně hubnutí. Někteří účastníci testu jedli pro změnu potraviny, u nichž se zkoumalo, jak se s nimi hubne. A výsledky? 100 g se zeleninou, 220 g s ovocem, 260 g s oříšky a 370 g díky jogurtu.