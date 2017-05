Antibiotika z přírody

26. dubna 2017 | 09:00

Trápí vás bolest v krku nebo chcete předejít nemoci? Zkuste přírodní antibiotika, ne vždycky totiž musíte běžet pro chemické léky do lékárny. Úžasná a rozmanitá příroda nám poskytuje přírodní léčiva a přírodní antibiotika. Většina z vás si jistě ani neuvědomuje, že všechny farmaceutické léky původně pocházejí z rostlin, které se v minulosti ukázaly jako účinné léčivo při léčbě těch nejrůznějších onemocnění.

Oproti farmaceutickým antibiotikum, příroda nabízí proti patogenním bakteriím více účinných přírodních látek, které by byla škoda nevyužít.Existuje spoustu nemocí, které příznivě reagují na přírodní antibiotika, ale je nutné vědět, která antibiotika jsou vhodná na jednotlivá onemocnění. Je zapotřebí po nich sáhnout co nejdříve, aby úspěšně vyřešily infekci nebo zánět.Některé z přírodních pomocníků by měly být součástí stravy každé z vás, protože poskytují prevenci při každém jídle, které sníte. Patří mezi ně česnek, cibule, med, kurkuma, kari, zázvor, skořice a kandamon. Z esenciálních olejů je skvělým pomocníkem oregano, které má silné antibiotické vlastnostmi.Česnek je známý pro své protivirové, antibiotické a protiplísňové účinky. Pomáhá povzbudit imunitní systém, snižuje onemocnění srdce a mozkové mrtvice. Obsahuje velké množství vitamínů, především C a také spoustu antioxidantů, které v tělě ničí bakterie a volné radikály v krvi.V cibuli je podobně jako v česneku obsažena silná antibiotická látka alicin. Obsahuje však i řadu minerálů a vitamínů, jako C, E, B, železo, zinek a hořčík. Dokáže dezinfikovat sliznici horních dýchacích cest a při pokládání na bolestivá místa snižuje otoky a horečku.Další pomocník a všestranný bojovník, který patří mezi ty nejlepší přírodní antibiotika a ničí bakterie. Když ho nanesete na kůži urychlí hojení jizev a ran. Pokud vás však bolí v krku, pomůže cumlání polévkové lžíce medu.Bylinka, která se již po staletí používá v čínské medicíně a v ajurvédě při léčení mnoha infekcí. Pokud vás trápí bakteriální infekce, tak kurkuma má výborné antibakteriální a protizánětlivé účinky.Zázvor je doslova zázrakem přírody, protože uklidňuje podrážděný žaludek, ulehčuje trávení a v kombinaci s horkou vodou a medem, dokáže vyléčit nachlazení. Důležité je zachytit symptomy nemoci hned zkraje a okamžitě nasadit tuto přírodní metodu, aby byla opravdu účinná.Esenciální olej účinně zabíjí koky a bakterie. Má antioxidační, antiseptické, protiplísňové, protizánětlivé a protivirové látky. Dokáže také tlumit bolest.