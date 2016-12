10 chyb při intimní hygieně

Prima Žena

26. prosince 2016 | 09:00

Správná osobní hygiena je v současnosti znakem moderní doby. Pravidla, která často platí u osobní hygieny, nejsou však vždy vhodná pro intimní partie ženy. Přitom téměř každá z nás zná nepříjemný pocit svědění či pálení, aniž by tušila, čím je to způsobené.

1. Nechte kůži dýchat

2. „Intimka“? Ne, děkuji.

3. Nejednejte na vlastní pěst

Možná si myslíte, že intimní hygiena není žádná věda a stačí se jen důkladně mýt mýdlem, ale používání voňavých sprchových gelů či nošení upnutých džínů a spodního prádla může vyvolat zánět močových cest. Co všechno tedy děláme špatně?Důležitou roli v naší osobní hygieně hraje vhodné spodní prádlo. Mělo by být z materiálu, který je prodyšný a nezadržuje v sobě vodu. Pohodlné jsou kalhotky ze 100% bavlny nebo bambusového vlákna, syntetika naopak může pokožku dráždit a nedovoluje jí dýchat. Měla byste se proto vyvarovat i upnutému oblečení, snadno totiž dojde ke kumulaci tepla a vlhka v intimních místech a to je ideální prostředí pro množení bakterií.Slipové vložky jsou fajn, cítíme se totiž díky nim svěží, ale nepřinášejí spíše více škody než užitku? Ano. Také slipové vložky často způsobují komplikace z toho důvodu, že kvůli jejich neprodyšnosti se nám intimní místa snadněji zahřívají a vysušují se. Snažte se tedy omezit užívání všech druhů „intimek“. Pokud máte pocit, že bez nich nemůžete být, zkuste užívat opravdu jen ty prodyšné a neparfémované. Pro jistotu aplikujte zároveň i speciální probiotické intimní krémy, které zvláčňují, pomáhají předcházet suchosti a udržují hydrataci citlivých intimních partií.I když to patří k naší povaze, že rády jednáme samy, aniž bychom se s někým radily, v případě jakýchkoli intimních problémů radši zajděte ke svému gynekologovi či praktickému lékaři. V lékárnách se sice dá koupit celá řada přípravků, nicméně vám to může bez porady s lékařem ublížit. „I při sebemenším podezření na infekci neváhejte kontaktovat svého gynekologa a nebojte se s ním konzultovat ani hygienu intimních míst. V četných případech je nevyhnutelné použít přípravky dostupné pouze na recept,“ vysvětluje zkušený gynekolog MUDr. Marek Krupša.

