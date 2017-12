Zeštíhlení na počkání

Text: Prima Žena

11. prosince 2017 | 00:00

I takto by se dala v kostce charakterizovat moderní metoda liposukce SlimLipo. Tento ambulantní zákrok domodeluje vaši postavu na místech, která se vám nedaří vylepšit pohybem ani životosprávou. Použitý laserový paprsek navíc dokáže smrštit povolenou kůži doslova „na tělo“ vašim novým proporcím. Další informace či objednání ke konzultaci na www.perfectclinic.cz.

Co všechno laserová liposukce SlimLipo obnáší a v čem se liší od té klasické?

Je zákrok bolestivý a v jaké anestezii je prováděn?

Je tento zákrok vhodný v jakémkoli věku?

Moderní trendy velí strávit při estetických zákrocích co nejméně času na lůžku, aby se mohl klient co nejdříve vrátit zpět do běžného života. Žádoucí je rovněž nezatěžovat organismus traumatizujícími zásahy. Laserová liposukce SlimLipo tyto požadavky splňuje beze zbytku. Na otázky, týkající se tohoto zákroku, odpovídá MUDr. Jiří Ferra ze špičkového pracoviště Perfect Clinic.Při klasické liposukci se zbavíte nadbytečných tukových zásob, ovšem kůže v některých případech zůstává volná a nerovná a výsledek tak nemusí být zcela uspokojivý. Tak tomu bývá především u pacientů ve středním věku, kdy kůže svou elasticitu přirozeně ztrácí, či u těch, kteří mají vrozený nedostatek elasticity tkání. A s tím si SlimLipo konečně dobře poradí. Tuk rozpouštíme pomocí laserového paprsku, následně rozpuštěný tuk odsáváme liposukční kanylou. Velkou výhodou metody SlimLipo je, že laser pracuje na 2 vlnových délkách - jedna rozpouští tuk, zatímco ošetření druhou způsobuje koagulaci tkání a tím dochází ke stažení ať již závěsného aparátu kožního (kůže je po ošetření "přitažena" k svalu), tak kůže jako takové. Proto dochází k vypnutí a vyrovnání kožního povrchu. A to je ten rozdíl mezi jakoukoliv jinou liposukční metodou a SlimLipo.Zákrok sám o sobě bolestivý není. Při volbě anestezie záleží vždy na rozsahu odsávaných ploch. V případě větších ploch se kvůli vašemu operačnímu i pooperačnímu komfortu doporučuje celková narkóza. V případě menších ploch stačí ambulantní provedení, kdy se bezprostředně po výkonu můžete odebrat domů a odpočívat ve svém domácím prostředí.

Stejně jako u klasické liposukce, čím je pacient, ať už jde o ženu či muže, mladší, tím je efekt liposukce jako takové větší. Ale protože u SlimLipo díky laseru dochází k retrakci (stažení, vyhlazení) kůže, je tato metoda vhodná i u starších pacientů, kde již kůže není tak elastická. Vždy je ale potřeba posuzovat vše individuelně.

Jak zákrok probíhá?

Z toho, co jsme si tu již řekli, je jasné, že laserem asistovaná liposukce SlimLipo se od té klasické příliš neliší, jen pro část úkonu se využívá speciální laserový přístroj. Nejprve se přes drobounký vpich jehlou napustí oblast určená k odsátí tumescentním roztokem, který způsobuje znecitlivění tkání a rozvolňuje tukové buňky. Poté přijde na řadu laserová kanyla, což je asi 2 mm silné vlákno - paprsek, který pracuje se dvěma vlnovými délkami polarizovaného světla. A zatímco jedna rozpouští tuk, druhá způsobuje retrakci kůže a podkoží. Následně odsáváme již zkapalněný tuk jemnou kanylou z těla ven.

Hrozí nějaké pooperační komplikace?

Komplikace jsou stejné jako u jakékoliv jiné liposukční metody - tedy možnost krevního výronu v ošetřené oblasti, i když z důvodu ošetření laserem je riziko velmi malé.

