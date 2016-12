Plazmaterapie

7. listopadu 2016 | 00:00

V dnešní době jde neustále plastická a estetická medicína rychle dopředu a přibývá neinvazivních metod k omlazení obličeje, krku nebo dekoltu. Čím dál častěji také klienti vyhledávají neinvazivní metody! Dnes o plazmaterapii.

Dnes již tisíce lékařů a pacientů po celém světě volí plazmaterapii jako cenově dostupný a efektivní způsob, jak si zachovat mládí a zdraví

Popis plazmaterapie

Oblasti použití

Plazmaterapie je unikátní metoda obnovení zdraví a krásy, která je založena na použití injekcí vlastní plazmy, extrahované z pacientovy vlastní krve a obohacené krevními destičkami.Jedinečnost této metody tkví v širokém spektru indikací a univerzálnosti použití v různých oblastech medicíny:Metoda je zcela ambulantní a bezbolestná. Ošetřovaná partie se umrtví znecitlivující mastí na 45 minut pro větší komfort klienta. Následně je proveden odběr do předem připravených zkumavek a krev se ve speciální centrifuze zpracovává. Ihned po zpracování se plazma aplikuje do obličeje, krku nebo dekoltu. Nejvhodnější kosmetikou po ošetření je plazma krém, ve kterém je klientova vlastní plazma.Estetická medicína – provádí se injekční revitalizační ošetření, která umožňují nastartovat proces přirozeného omlazení pacientovy pleti. Růstové faktory obsažené v krevních destičkách stimulují kolagen, elastin a kyselinu hyaluronovou. Díky ošetření dochází ke zlepšení struktury pleti, zvýšení jejího tonusua pružnosti, pleť se vyhlazuje, dochází ke zmírnění příznaků stárnutí. Doporučuje se kombinovat plazmaterapii např. s 3D liftingovými nitěmi.Trichologie – zde plasmaterapie umožňuje lokální stimulaci růstu vlasů, předchází jejich ztenčování, lámavosti a vypadávání. Injekce plazmy s krevními destičkami brání odumírání vlasových folikulů a ,,přepínají“ je z fáze vypadávání do fáze růstu. Po absolvování léčebné kúry vlasy získají lesk a pružnost, jsou husté a krásné.Stomatologie – ve stomatologii lze plazmaterapii lokálně stimulovat regenerační procesy v tkáních, eliminuje zánět paradontu a spouští mechanismus přirozeného obnovení tvaru a struktury dásní, brání úbytku kostní tkáně. Princip působení vlastní plazmy spočívá v tvorbě nových kapilár, zlepšení krevního oběhu a metabolismua také ve zlepšení lokální imunity dutiny ústní. Tato metoda nevylučuje současnou terapii antibakteriální a protizánětlivou léčbou, díky čemuž lze využívat injekce vlastní plazmy obohacené krevními destičkami i v kombinované terapii.Ortopedie a traumatologie – díky růstovým faktorům obsaženým v plasmě spouští plasmaterapie přirozené faktory regenerace všech tkání kloubu současně (kloubní hlavice, kloubního mazu, kostní, chrupavkové a svalové tkáně). Injekce umožňují odstranit otok, posílit výživu a obnovu tkání, saturovat tkáně kyslíkem. Plasmaterapie spouští mechanismy urychleného obnovení pohybového ústrojí, zkracuje rehabilitační dobu po zraněních, chirurgických zákrocích, v nejkratší možné lhůtě vrací pacientům svobodu pohybu bez bolesti.Gynekologie – v gynekologii funguje plazmaterapie jako vysoce účinný biologický stimulátor procesů regenerace. Při aplikaci do děložního krčku a pochvy stimuluje plazma růst kapilár, normalizaci prokrvení a výživy tkání, látkovou výměnu a tím zrychluje regeneraci tkání. Důležité je, že složky plazmy jsou pro člověka naprosto přirozené, nejsou mutagenní a nezpůsobují onkologické procesy či vedlejší účinkyLze ještě plazmaterapii využít při dekubitech, nehojících se ránách, na vylepšení ošklivých jizev.Plazmaterapie je bezpečná metoda, zcela bezbolestná, při které se používá vlastní krev takže je zcela nealergizující, bez jakýchkoli vedlejších účinků. Oproti použití výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové je daleko levnější. Častost opakování doporučí proškolený lékař podle typu problému.