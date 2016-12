Kvartální interní očista

Text: PrimaŽena

29. října 2016 | 09:00

Pořádek dělá přátele. Chcete-li zůstat kamarádi se svým organismem, pěkně si v něm na podzim ukliďte… S ubývajícími slunečními paprsky si domácnost i organismus žádají velký úklid. Doma to vyřídíme s kýblem a hadříkem, tělu a duši dopřejeme kvalitní detox vhodným jídlem, pohybem a sem tam nějakou tou rozumnou očistnou kúrou.

Masáže

Jaké jedy máme v těle?

Může si tělo samo pomoci?

Proč detox?

Relaxační techniky

Naše tělo sice dokáže toxické látky vyloučit vcelku pohotově samo, o což se starají játra, ledviny, střeva, plíce a kůže, jenomže právě těmto „čističkám“ dáváme dost zabrat. Potřebují tedy čas od času restartovat, zvláště po létě, kdy v důsledku dovolených lenošíme o trochu více než v ostatních ročních obdobích. Pod pojmem podzimní očista si ale nepředstavujte hladovění ani žádné radikální diety či experimenty. Pokud chcete jen takovou bleskovou očistnou kúru, jezte jeden den pouze zeleninu a zakysané mléčné výrobky. Poté se držte odlehčeného jídelníčku, kvalitního pitného režimu a dostatku pohybu. A to není zdaleka všechno, co pro sebe můžete udělat! Odměnou vám bude nejen například lepší pleť, ale také zdravý duch ve zdravém těle.Ke sledovaným účelům se výborně hodí ayurvédská masáž. Podporuje cirkulaci přinášející buňkám v tkáních živiny a odvádí toxiny i další nežádoucí látky. Kromě krevního oběhu dělá dobře dýchacímu systému, snižuje hladinu stresových hormonů a posiluje imunitu. Provádí se s použitím léčivých olejů a bylin.Naše tělo produkuje při přirozené látkové výměně škodliviny, jako je například amoniak při odbourávání bílkovin. Různé jedy také přijímáme z našeho okolí ‒ těžké kovy, nikotin, alkohol, barvicí a konzervační látky.Při normální látkové výměně ano. Vše, co by nám mohlo škodit, jde automaticky z těla ven přes krevní oběh, lymfatický systém a vylučovací orgány, jako jsou játra, ledviny, plíce a žlučník. Toxiny se vyprovodí pomocí moči a stolice. Také při pocení vylučujeme škodliviny z těla ven.Často si v jídle dopřejeme mnoho škodlivin (maso, vajíčka, cukr, cola, káva, nikotin). Tělo nestíhá a ocitá se ve stresu. Reaguje například nečistou pletí, chronickou únavou, problémy se zažíváním.Jóga, pilates, taichi nebo třeba břišní tance ‒ to jsou způsoby, kterak účinně a příjemně organismus srovnat do pohody takřka maximální.

