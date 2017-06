6 tipů pro sexy stehna

30. května 2017 | 09:00

Doba kraťasů a krátkých sukní už je tady, takže je nejvyšší čas zapracovat na nožkách. Inspirujte se našimi tipy, jak na krásná a sexy stehna.

1. V posilovně

2. Domácí cvičení

3. Střídejte aktivity

4. Cvičení nestačí

5. Celulitida není paráda

6. Zrevidujte jídelníček

Nestačí cvičit pouze na stacionárním kole nebo běhat na pásu či chodit na elipticalu. Hezky tvarovaná stehna a s nimi i pozadí vám zaručí přístroje speciálně určené k posilování spodní poloviny těla. Vyzkoušejte leg press, který simuluje klasické dřepy. V posilovně najdete i přístroj, na kterém lze posilovat dolní část stehen. Cvik vypadá tak, že se posadíte do sedačky, nohy umístíte pod válec a pomalými tahy je zvedáte do vodorovné polohy.Dřepy můžete provozovat i doma. Třikrát týdně alespoň čtyři série po patnácti dřepech udělají s vašimi stehny zázrak. Cvičte pravidelně, po měsíci si zkuste přidat zátěž, činky nebo litr a půl veliké PET láhve naplněné vodou. Dobře funguje i zakopávání, při kterém si kleknete na podložku a opřete o ni ruce, případně předloktí. Pak zanožíte nataženou pravou nohu, koleno pokrčíte a znovu nohu natáhnete. To samé levou nohou.Dejte si pozor na to, abyste nohy nezatížila jednostranným sportováním. Posilujte je, ale současně zařaďte i protahovací a vytrvalostní cviky. Tak nebudou přibývat na objemu. Jeden den si běžte zaběhat, další se protáhněte na hodině jógy, pak můžete zkusit posilovnu, pořádnou procházku a podobně. Záleží samozřejmě na tom, kolik máte času.Zvykněte si posilovat nohy a s nimi i stehna také mimo dobu vyhrazenou pro cvičení. Není to tak složité. Zkrátka zapomeňte na výtah a choďte všude po schodech. Kolegyni, která sedí o patro níž, se dá zavolat nebo poslat e-mail, když něco potřebujete, ale není lepší za ní dojít po svých? Pro vaše nohy určitě.Strašák zvaný pomerančová kůže se dnes nevyhýbá ani mladým a štíhlým ženám. Proto je třeba věnovat stehnům pozornost i v koupelně. Vybírejte si kosmetické produkty, které mají detoxikační účinky, například s obsahem břečťanu. Pořiďte si masážní kartáč nebo rukavici a nohy každý večer masírujte. Začněte od kotníků a krouživými pohyby postupujte nahoru směrem k srdci. Sprchujte studenou a teplou vodou. Po osušení nezapomeňte natřít vhodným anticelulitidním krémem.Cvičíte jako o život, a vaše stehna pořád nevypadají jako ze žurnálu? To je přesně ta chvíle, kdy byste se měla zamyslet nad tím, co jíte a jak často jíte. Pokud si s nastavením správného jídelníčku nevíte rady, navštivte výživového poradce, který v rámci poradenství zohlední i vaše fyzické aktivity tak, aby cvičení bylo efektivní.