Silikonová sezóna

26. května 2016 | 14:30

Je vhodné nechat si v létě zvětšit poprsí? Jak vybrat nejlepší implantát a dobrého lékaře? Může se s implantáty kojit? MUDr. Ondřej Měšťák Ph. D. sděluje fakta a vyvrací mýty.

Je v létě o zvětšování prsou menší nebo větší zájem než po zbytek roku?

Od kolika let je vhodné prsa zvětšovat?

S tím je spojena další otázka – prý se s implantáty nedá kojit.

Jaké jsou podle vás nejlepší metody zvětšování prsou?

Příjmení Měšťák je v tuzemské plastické chirurgii pojmem. Na pražské klinice Esthé ovšem najdete nositele tohoto věhlasného příjmení hned dva. Vedle docenta Jana Měšťáka zde na operačních sálech už deset let exceluje i jeho syn Ondřej. A jelikož má klinika v letních měsících speciální akci na zvětšování prsou, zeptali jsme se doktora Měšťáka juniora na vše, co by vás v souvislosti s tímto zákrokem mohlo zajímat.Na naší klinice máme už třetím rokem právě v létě na operace prsou speciální cenovou nabídku a současně má slevu i výrobce námi používaných implantátů. Máme tedy tak plno, že lékaři si v létě ani nevybírají dovolenou.Nejlepší je vkládat implantát, až když se prso zcela vyvine, k čemuž obvykle dochází zhruba do dvaceti let věku. Na druhou stranu se ale prsa určitým způsobem vyvíjí i v dalších fázích života, například v těhotenství.Že se s implantáty nedá kojit je jeden z mýtů plastické chirurgie. Není to pravda.Zlatý standard jsou implantáty. Někdy před pěti lety nastal boom zvětšování tukovou tkání. Zdůrazňovalo se, že je to přirozené a bezpečné. To je ovšem další mýtus. Pokud je tato metoda provedena špatně, ke komplikacím dojít může. Stejně jako u zvětšení silikonovými implantáty. Tuk také na rozdíl od implantátů není schopen vytvořit velký objem. Je to jen takové přifouknutí. Používám tuto metodu například pokud přijde pacientka primárně na liposukci a chce jen mírně vyplnit prsa.

