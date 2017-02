Jedinečné know-how, jedinečné výsledky

Petra Clinic je nejstarší klinikou na evropském trhu, zabývající se téměř výhradně neinvazivními přístrojovými metodami hubnutí a omlazování. Na otázky odpovídá její majitelka Petra Řehořková.

Díky tomu, že disponujeme více než třiceti různými lékařskými přístroji, máme vymazlené postupy, jak nejvhodněji klienta omladit nebo zredukovat jeho tukovou tkáň. A to bez bolesti a na dlouhou dobu. Další velmi významnou částí naší práce je velmi precizní korektivní dermatologie, tedy aplikace botulotoxinu, výplní a 4D lifting, který vytváříme jak zvenku, tak i zevnitř hlavy. Opět zcela bezbolestně a rychle. Bez jizev a rekonvalescence. Laserem Fotona Dynamis s nejnovějším softwarem dokážeme redukovat pigmentové skvrny, rozšířené žilky, výborně odstranit vrásky, akné i jizvy po akné, strie aj. Nejnovější metodu laserového ošetření, kterou jsme převzali od švýcarských lékařů, nabízíme jako jediná klinika v srdci Prahy. Je jí omlazení intimních partií žen a léčba inkontinence. Velmi komfortně, bez bolesti a narkózy během 15 minut.Klinika také nabízí výživové poradenství, velmi podrobnou analýzu těla přístrojem InBody 770, koučink v oblasti partnerských vztahů či wellness koučink, tedy poradenství při volbě estetických a fitness procedur, velmi osvědčenou poradnu pro děti i dospělé v oblasti poruch příjmu potravin - anorexie a bulimie.Velmi žádané jsou procedury podporující hubnutí, protože velmi dobře fungují. Obrovský úspěch slavíme se 4D neinvazivním liftingem nebo s permanentním odstraněním chloupků kdekoli na těle. Výhodou našich přístrojů je zaručená kvalita, zkušenost a bezbolestné ošetření s mnoha dalšími benefity, jako je například omlazení pokožky depilovaného místa.15 - 100 let. Na své si přijde skutečně každý. Máme i mladší klientky v doprovodu rodičů, přijdou na léčbu akné nebo do poradny dětské obezity, či do poradny pro léčbu anorexie a bulimie.Ano, muži jsou velmi častými zákazníky. Preferují laserové epilace chloupků v podpaží, na hrudi a na zádech, docházejí na podporu vlasového růstu a omezení plešatosti - na vlasovou mezoterapii. Vysoce oblíbená je redukce tuku v oblasti bříška, tzv. managerským bezbolestným rychloprogramem a oblíbená je relaxační a omlazovací gentleman kosmetika, která se provádí speciálním přístrojem dokonce i přes vousy.Neustále inovujeme a vylepšujeme postupy omlazovacích a hubnoucích procedur, zvyšujeme společně s techniky kvalitu a výkon přístrojů, aniž bychom porušili jejich naprostou bezpečnost. Procedury navzájem kombinujeme, v čemž spočívá naše jedinečné know how. Máme špičkové odborníky - terapeuty, lékaře, fyzioterapeuty a ostatní kolegy, kteří se v oboru neustále vzdělávají. I my sami jsme vzdělávací středisko pod MŠMTV.