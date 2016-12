Dominanta obličeje

Text: ESTETIKA

8. prosince 2016 | 11:59

Operace nosu patří me nejčastější výkony plastické chirurgii. Provádí se z důvodů estetických, zdravotních nebo z obou současně. Korektirvní operace nosu popisuje plastický chirurg MUDr. Libor Kment z Kliniky Esthé, www.esthe-plastika.cz.

Pane doktore, jaké operace provádíte nejčastěji a jaké Vás nejvíce baví?

Nos je dominantou obličeje a jakékoliv odchylky jeho tvaru, velikosti nebo třeba jen barvy kůže mohou budit značnou pozornost a být příčinou velkých útrap majitele. Přesto, že se tato operace týká takové malé části těla, má nejzásadnější význam pro vzhled klienta. Výsledek je vidět na první pohled, nelze ho zamaskovat nebo schovat pod oděv. Má proto i největší vliv na psychiku pacientů. Nelze si nevšimnout, například na fotografiích před a po operaci, jak se osobnosti klientů promění. Jak se z nesebevědomé dívky v krátkém čase stane krásná sebevědomá dáma, jak se změní účes, styl oblékání, výraz v obličeji. Naopak nepovedené operace mohou skončit velkým psychickým strádáním. Estetická rhinoplastika (operace nosu) patří k nejtěžším operačním výkonům co do obtížnosti a preciznosti provedení a vyžaduje extrémní zkušenost chirurga.Existuje více technik a každý chirurg má převážně zkušenosti s některou z nich. Říká se dokonce, že na nose plastik nechá svůj rukopis. Že se dá podle nosu poznat operatér. Jsou to někdy velmi drobné odchylky, které operovaný nos dělají něčím jiný, na rozdíl od nosů od jiných chirurgů. Pacient by si při výběru operatéra pro rhinoplastiku měl dát velmi záležet. Nevyplácí se výběr uspěchat nebo se snažit ušetřit několik tisíc korun, protože výsledek operace je na celý život a náprava nepovedené operace je někdy velmi obtížná až nemožná. Klient by si měl hledat pracoviště s delší ověřenou historií a dobrými ohlasy, na kterém pracují zkušení lékaři, atestovaní z plastické chirurgie, měli by být zároveň členy odborných společností plastické a estetické chirurgie. To vše se dá ověřit. O lékaři se dá také zjistit mnoho podle jeho vzdělání, zkušeností, ohlasů v internetových diskuzích a různých referencí klientů a osobních doporučeních. Na soukromé klinice Esthé, a.s. jsou všichni lékaři ve svém oboru velice zkušení a mají maximální vzdělání. Všichni současně pracují na státní Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, kde se řeší nejen kosmetické zákroky, ale především zdravotní indikace. Zde získávají nejcennější zkušenosti s komplikovanými případy, řeší komplikace z jiných pracovišť, poúrazové stavy a vrozené deformity, operují i nádorová a jiná onemocnění, nejen nosu.Cenné zkušenosti tam předává kolegům nejzkušenější český specialista na rhinoplastiky, pan docent Mudr. Jan Měšťák, CSc. Na následující otázky odpovídá MUDr. Libor Kment, zástupce vedoucího lékaře kliniky Esthé a lékař kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce.Z větších operací v celkové anestézii provádím nejčastěji operace prsů a operace nosu. Tyto zákroky mě i nejvíce baví. U operací prsů kromě samotného zákroku mě baví i okamžitý efekt a nadšení pacientek hned při převazu. U operací nosu si musí pacientky počkat do sejmutí sádry a to je pro pacienty i chirurga lehce napínavé. Operace se provádí z vnitřku nosu poslepu, jen po hmatu a podle představivosti a zkušeností.

« předchozí strana 1 2 3 další strana »