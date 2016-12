Ať se vám hezky dýchá!

Text: ESTETIKA

10. října 2016 | 00:00

Právě chladný a vlhký podzim je obdobím, kdy se začínají projevovat různé nemoci dýchacích cest, zhoršuje se stav astmatiků, nemluvě o chřipkách, které se už staly jako by samozřejmou součástí našich životů. Musí to tak ale být?

Úcinná detoxikace

Z hlediska emocí se lidé o dýchacím ústrojí vyjadřují především v souvislosti s volností a svobodou. Pokud se mohou volně nadechnout a nedusí je poměry, nesvírá se jim hrdlo. Jelikož je však současná doba plná povinností, které se člověk musí učit plnit již od útlého věku, je respirační systém velice energeti ky zatížen. Úmrtí na nemoci dýchacího ústrojí jsou dokonce na čtvrtém místě ve statistice příčin smrti. Zánět plic, astma, obstrukční plicní choroba i jiné, vzácnější druhy onemocnění dýchacího ústrojí, jsou hrozbou nejen pro malé děti, ale i pro dospělé, zejména pak starší lidi. Již od kojeneckého věku můžeme v dýchacím systému najít mikrobiální ložiska, která poškozují odolnost sliznice dýchacích cest, a tím ji zpřístupňují pro další a další infekce. Někdy přecházejí do chronického stádia, často recidivují, následkem čehož vzniká nejrozšířenější problém dětského věku, ale i velmi častý problém v dospělosti. Lidé pak uvádějí, že mají virózy, chřipky, dokonce záněty plic, což bývá nejčastěji způsobeno právě přítomností mikrobiálních ložisek a narušením sliznice. Mikroorganismy pronikají do dýchacích cest také ze střeva v důsledku střevní dysmikrobie. Už v čínské medicíně tvoří plíce a střevo nerozlučnou dvojici.Lidé mají z mikroorganismů obavy, bojí se setkat s někým, kdo kašle, má rýmu nebo virózu. S každým nádechem proudí do našich plic milióny různých mikroorganismů, ať jsme v jakémkoli prostředí. „Důležité je mít tkáně dýchacího ústrojí v pořádku. Potom se žádných takových infekcí nemusíme obávat. Sám jsem si ověřil tuto teorii na sobě a několik desítek let jsem neonemocněl žádnou chřipkou, virózou či jinými problémy s dýchacími cestami,“ říká MUDr. Josef Jonáš, znalec oboru celostní medicíny, autor metody řízené a kontrolované detoxikace organismu. A dodává: „Velkou roli v kvalitě dýchacích cest hraje imunitní systém. Oslabená imunita není schopna zvládnout příliv mikroorganismů, které putují přes sliznice dýchacích cest a způsobují často recidivující onemocnění, především virózy, ale i chlamydiové infekce, pneumonie nebo některé bakteriální infekce. Přes dýchací cesty pak mikroby pronikají do celého organismu. Detoxikace plicního systému tedy patří mezi nejdůležitější kroky v detoxikační medicíně. Opět jako vždy a u každého zdravotního problému bych doporučoval, aby se začalo se střevní symbiózou. K tomu výborně slouží přípravek Joalis Activ-Col. Na detoxikaci dýchacích cest dále doporučuji přípravky Biosalz, RespiDren, NeuroDren. Nezapomeňte také na detoxikaci emoční oblasti, zde doporučuji přípravek Emoce.“Tak ať se vám i na podzim hezky dýchá!