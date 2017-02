Plastika očních víček

6. února 2017 | 11:10

Blefaroplastika, čili plastická operace očních víček, není jen zákrok estetický, ale i léčebný. Vady očních víček mohou způsobovat únavu a bolesti očí nebo hlavy, slzení či zhoršování vidění. Operace očních víček mohou někdy všechny tyto problémy odstranit, navštivte www.esthe-plastika.cz.

Předpoklady, kombinace

„Jedním z nejčastějších výkonů v plastické chirurgii je právě operace víček. Je to způsobeno tím, že oční víčka jsou funkčně velmi exponovaná a proto také v této oblasti nastávají první viditelné projevy stárnutí pleti. Věkem dochází ke ztrátě elasticity kůže a na víčkách se vytváří kožní nadbytky. Ty mohou být ovlivněny i dalšími faktory jako dědičnost, typ kůže, životospráva, alergie, onemocnění ledvin atd. Nejedná se pouze o vadu estetickou, ale i funkční, vyvolávající pocit únavy, bolestivost očí, slzení, zhoršování vidění, bolesti hlavy a podobně,“ říká plastický chirurg z klinice ESThÉ MUDr. Karel Urban.Prvním a zásadním krokem před rozhodnutím o provedení zákroku je osobní konzultace se zkušeným plastickým chirurgem. Lékař na základě vyšetření nabídne nejvhodnější typ výkonu a vysvětlí celý postup operace, včetně způsobu anestezie. „Při kosmetické úpravě očních víček se odstraní kožní nadbytky a takzvané tukové váčky (prolapsy) horních a dolních očních víček, které jsou příčinou staršího a unavenějšího vzhledu. Pokud jsou problémem dolních víček pouze tukové váčky a nadbytek kůže je minimální, lze operaci řešit z vnitřní spojivkové strany víčka, tzv. transkonjunktiválně, spolu s laserovým ošetřením kůže kolem očí. Někdy se mohou tukové váčky i využít na vyplnění propadlých oblastí pod dolním víčkem,“ dodává MUDr. Urban.Nejčastěji se operace provádí u klientů starších 35 let, ale při určité dispozici je možné ji provést i dříve. Zákrok může klient absolvovat na horních a dolních víčkách samostatně a nebo také současně během jedné operace. K operaci očních víček často přistupujeme při řešení problematiky stárnutí celého obličeje a proto se tento výkon může kombinovat i s dalšími operacemi, jako např. s vypnutím kůže obličeje a krku (face lift, neck lift) nebo zvednutím pokleslého obočí (brow lift).Jedním z předpokladů pro provedení zákroku je dobrý zdravotní stav klienta. Před operací není vhodné užívat léky, které mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po ní (např. Acylpyrin, Aspirin, Aspro, ASS, Godasal apod).„Operace očních víček, která řeší výše popsanou problematiku, spočívá v odstranění nadbytku kůže víček a v oddělení a vyjmutí tukových váčků. Zákrok se provádí obvykle v místním znecitlivění, protože zvláště při výkonu na dolních víčkách je potřeba spolupráce operovaného. Celkové znecitlivění (narkóza) je možné po dohodě s operatérem a anesteziologem v případě, kdy by zákrok v místním znecitlivění nebyl vhodný. Někdy se také provádí v celkové anestézii při kombinaci s jinou operací, např. operací prsů, břicha či liposukcí,“ vysvětluje MUDr. Urban.Výkon je zahájen vyměřením a vyznačením kožních nadbytků. Na horním víčku je řez, a tedy i výsledná jizva, veden tak, aby byl schován v kožním záhybu víčka. Na dolním víčku je řez veden těsně pod řasami podél okraje víčka. Dle předchozího vyměření se odstraní přebytečná kůže a částečně i tukové váčky, rána se pečlivě sešije a překryje speciálním typem náplasti. Na závěr výkonu mohou být přiloženy obklady a mírná elastická komprese.V pooperačním období je vhodné dodržovat klidový režim a přikládat studené obklady. Těsně po operaci se mohou vyskytnout otoky a modřiny, hlavně v oblasti dolních víček. Nejvýraznější otoky mizí při důkladném obkladování a dodržování klidového režimu již v průběhu prvních pooperačních dnů, do jednoho až dvou týdnů se obvykle vstřebají úplně. Časně po zákroku jsou oči poněkud citlivější a proto se v tomto období doporučuje nošení tmavých slunečních brýlí. Přibližně do týdne po operaci (dle způsobu sešití kůže) jsou stehy odstraněny. Po vyndání stehů mohou být jizvičky lehce zarůžovělé, tužší, avšak postupně jak vyzrávají se stávají velmi jemnými, měkkými a okem téměř nezjistitelnými. Výkon se provádí celoročně.Po plastice očních víček klienti většinou kvitují nejen mladší vzhled a rozjasnění očí, ale také úlevu od bolestí očí, pálení, řezání, slzení a únavy a dokonce mají často i pocit zlepšení zraku. Velmi dobrý efekt operace vydrží mnoho let. V budoucnu je možné zákrok i opakovat, ale většinou již není nutné jej provádět v původním rozsahu.. „Operace víček patří k nejčastějším operacím v estetické chirurgii, a to nejen u žen, ale i u mužů. Jen málokterá operace tak pozitivně ovlivní výraz obličeje a současně přinese úlevu, jako dobře provedená blefaroplastika,“ uzavírá doktor Urban.