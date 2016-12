Co ženy chtějí

10. října 2016 | 00:00

V ordinacích plastických chirurgů přibývá maminek. Intenzivní péče o novorozence a batolata v určité době polevuje a každá z nich řeší „návrat do života“, kdy se chce opět líbit! Touží po bříšku jako před mateřstvím, prsou beze stop po kojení a třeba i útlejších bocích bez přebytečného tuku. Jak tyto problémy řešit, odpovídají lékaři z Perfect Clinic.

Proč cvičení nepomůže

Bříško bývá i zdravotní problém

Kdy a jak se dělá abdominoplastika

Podle plastického chirurga Jiřího Ferry z Perfect Clinic přitom nejde o „zoufalé ženy,“ které už neví, co by se životem udělaly. „Jedná se o spokojené maminy, nejrůznějšího věku, které chtějí poupravit to, co jim po těhotenství zbylo a s čím si neví rady,“ přibližuje typ pacientek a kolega Roman Kufa a dodává: „I když děti zdravě prospívají, rodina prosperuje a život má nový řád, mohou tyto změny své postavy vnímat rušivě a je to něco, co je velmi trápí.“Maminky téměř vždy trápí povolená a vytahaná kůže na břiše, případně v kombinaci s rozestupem břišních svalů. Tenhle trabl spraví abdominoplastika (plastická operace břicha). Druhým hlavním problémem jsou změny prsou po kojení. Povislá prsa lékaři upraví modelací. Naopak prázdným či velmi malým ňadrům pomohou augmentací neboli zvětšením, a to buď vlastním tukem, nebo silikonovými implantáty. Některé maminky také žádají liposukci problémových partií, které se jim nedaří cvičením zhubnout.Lze nedostatkům postavy po dětech předcházet a následně je výrazně zmírnit vhodným cvičením doplněným o správnou životosprávu? Ano, ale jen do určité míry. Vytahanou kůži totiž žádná posilovna už nikdy zcela neodstraní. Stejně jako pokleslá a povolená prsa.Ale zatímco operace prsou či odsávání tuku řeší výhradně estetický problém ženy, u břicha je to často jinak. Tam jsou i zdravotní důvody: „Ty lze u operace vidět v případech přetrvávajícího rozestupu přímých svalů břišních. Mimochodem, jakmile se propast mezi nimi spraví, dochází pooperačně i k úpravě držení těla, správnému zatížení páteře a ubydou často i bolesti zad. V tomto případě lze mluvit i o zdravotní indikaci abdominoplastiky splňující parametry výkonu hrazeného pojišťovnou,“ vysvětluje Ferra. Ač se jedná o poměrně rozsáhlý chirurgický výkon, má skvělý efekt. Celosvětově je právě ten vnímán jako operační zákrok s největším počtem spokojených pacientek. Tedy po tomto zákroku cítí největší procento pacientek subjektivní spokojenost.Abdominoplastika řeší povolenou břišní stěnu nejen po porodu, ale i po redukci váhy a popřípadě může i korigovat vzniklý kožní převis po císařském řezu. Podle lékařů z Perfect Clinic má velmi stálý efekt, který modeluje postavu a partii břicha. V některých případech je možno jej kombinovat i s liposukcí - opět pouze k domodelování postavy. Abdominoplastika probíhá v celkové anestezii, trvá asi dvě hodiny a pooperačně je nutný delší čas na klidový režim. Měsíc je nutné nosit kompresivní elastické prádlo. „Přibližně za tři týdny od operace, někdy i dříve, je možno vrátit se zpět k původnímu stylu života, přičemž fyzickou námahu břicha je potřeba zpočátku omezovat,“ varuje Ferra a upozorňuje, že v případě úpravy rozestupu přímých svalů břišních trvá rekonvalescence o něco déle. Po zákroku, během kterého se odstraní kožní i tukové nadbytky, zůstává jizva na hranici pubického ochlupení k bokům, což lze ovšem velmi dobře maskovat vhodným spodním prádlem.

