4 ošetření pro vaši krásu

Text: ESTETIKA

8. prosince 2016 | 12:07

Krása sice sídlí uvnitř každého z nás, ale proč jí nepomoci, aby se projevila i navenek? Vybrali jsme pro vás čtyři ošetření, která zkrášlí vaši postavu i pleť a zbaví je nedokonalostí.

1. Frakční resurfacing

Jaké nedostatky lze frakčním resurfacingem řešit?

Co následuje po ošetření?

„Tmavé skvrny, vrásky, jizvy po akné, strie, slabé vlasy či tuk v oblasti bříška nebo popraskané žilky trápí ženy a muže bez rozdílu. Přitom ale není vůbec složité se jich zbavit,“ uvádí do světa možností estetické dermatologie zakladatelka kliniky estetické medicíny Petra Clinic Mgr. Petra Řehořková. V současnosti už podle ní zdaleka není nutné pro viditelný efekt „lehat po skalpel“ v celkové narkóze! Neinvazivní nejmodernější technologie to totiž zvládnou úplně stejně, ne-li lépe. Jaká ošetření by vám tedy neměla uniknout?„Jak lze odvodit z názvu (pozn. anglicky resurface = obnova povrchu), dochází při tomto ošetření ke kompletní obnově povrchu kůže,“ zjednodušeně popisuje průběh ošetření dermatoložka MUDr. Samková z Petra Clinic. Pleť se v rámci zákroku ozáří laserem Fotona Dynamis, který v sobě kombinuje nejmodernější erbiový a neodymiový laser, a dojde k šetrnému odpaření její svrchní vrstvy. „Povrch kůže se po ošetření obnoví – ovšem bez nedokonalostí a vad,“ dodává. Možná to zní trochu strašidelně, ale frakčnímu resurfacingu „do karet“ hraje jedna důležitá skutečnost – jeho efektu si budete užívat tři až deset let!Hnědé skvrny: Hyperpigmentace se na kůži objevuje v důsledku hormonální nerovnováhy a nedostatečné ochrany před ultrafialovým zářením. Frakční resurfacing vyrovná barevné nerovnosti pleti a sjednotí odstín pleti. Mimochodem, věděli jste, že tmavé skvrny na pleti vám mohou opticky přidat až dvacet let? K tomuto překvapivému zjištění došli američtí vědci v roce 2007.Jizvy: Ať už vás trápí jizvy po akné, neštovicích nebo operativním zákroku, po tomto ošetření už vám vrásky přidělávat nebudou. „Ablační lasery redukují dokonce i úporné keloidní jizvy, jichž bývá často velmi složité se zbavit,“ doplňuje odbornice Řehořková.Vrásky: Laserové záření si poradí s vráskami kolem očí, nad kořenem nosu, čelem i na horním rtu, zpevnit dokáže i povislé koutky rtů.Hrubou a povolenou kůži: Laserové ošetření stimuluje vypnutí pleti. To se hodí nejen v oblasti očních víček a obličeje, ale zejména na krku a dekoltu, tedy místech, která s péčí často opomíjíme.Mastnou a pórovitou pleť: Po ošetření dochází ke stažení rozšířených pórů a snížení nadprodukce kožního mazu.Celkové stárnutí pleti: Refrakční laser zpomalí stárnutí! Jak ale upozorňuje Petra Řehořková, rychlost stárnutí pleti po ošetření ovlivňuje více faktorů, zejména zdravý životní styl, životospráva a ochrana před sluncem.„Po zákroku se běžně objevuje mírný otok a začervenání,“ popisuje průběh rekonvalescence dermatoložka Samková. „Hojení trvá pouhé tři dny a po tuto dobu je pleť náchylnější k riziku infekce,“ zdůrazňuje nutnost zvýšené péče. Pleť je také třeba následující dva měsíce důsledně chránit před ultrafialovým zářením. „To byste ovšem měli dělat dennodenně, pokud si chcete zachovat mladistvý vzhled bez vrásek a hnědých skvrn,“ uzavírá Petra Řehořková.

« předchozí strana 1 2 3 další strana »