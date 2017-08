Vynález mé zkázy

Text: Zita Marinovová

15. srpna 2017 | 00:00

Technický pokrok je tak rychlý, že přístroje vyráběné dnes nejsou kompatibilní s těmi, co jste si koupila včera… Trochu nadsázka, ale ne moc. Dnešní mládež nechápe, jak jsme dokázali randit či dokonce uzavřít manželství bez účasti mobilních telefonů, já zase obdivuji novináře z dob svého dětství, kterak dokázali vyrábět tiskoviny pouze s psacím strojem.

Jsou ovšem i vynálezy, bez nichž bych se já osobně obešla. Řeč je konkrétně o tzv. „video vrátných“. Když někde zvoním na zvonek a vidím nad sebou kameru, okamžitě znejistím. V tu chvíli totiž nevím, jestli se na mě někdo dívá, či nedívá, a přemýšlím, co jsem přesně dělala, když jsem ke dveřím přicházela. Pátrám v paměti, zda jsem neučinila nějaký trapný pohyb nebo se jinak neznemožnila. Když mačkám zvonek, schválně se nedívám do kamery a snažím se tvářit naprosto nezúčastněně. Moc mi to ale nejde, do obličeje se mi vtírají různé nepřirozené grimasy, a když se ozve bzučák dveří, zalomcuji s klikou, jako by to byla otázka života a smrti. Než byly zavedeny tyto nemožné bezpečnostní systémy, měla jsem ve zvyku přede dveřmi zběžně okouknout svůj obličej v zrcátku, načechrat si účes a upravit oblečení. Teprve potom jsem klidná a sebevědomá zazvonila. Teď už to zkrátka není možné.Samozřejmě, že s tím dokážu žít. Tak jako s těmi novými parkovacími automaty, u kterých se mi prozatím vždycky podařilo zaplatit až tak na třetí pokus. Nebo jako s telefonem, který sám nahlas čte, kdo mi volá a já nevím, jak to vypnout.Většinu novot mám ale ráda. Jen občas si nostalgicky vzpomenu na dobu, kdy se schůzky nerušily hodinu předem, protože nebylo jak, a kdy byl život samé tajemství, poněvadž jsme nebyli všichni okamžitě „vygooglovatelní“…Zita Marinovová