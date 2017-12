Virtuální šampionka

Text: Estetika

8. prosince 2017 | 00:00

Bilancování, předsevzetí, plány… mezi ta nejčastější odhodlání, která míváme začátkem každého nového roku, patří pravidelné cvičení. Málokdo je totiž se svým zevnějškem natolik spokojený, aby neviděl možnost zlepšení. A tak si nad talíři s vánočními pochutinami plánujeme, kterak budeme příští rok dřít do úmoru a budeme méně a zdravěji jíst, mnohdy i zakoupíme permanentku do fitka či domácí sportovní náčiní.

Sama mám doma velmi slušný fit koutek, nad nímž by srdce sportovně založeného člověka radostí zaplesalo. Rotoped, power plate, posilovač břišních svalů, činky… Pomníky mých novoročních předsevzetí. Je jich tolik, že se dají nazvat hřbitovem. Ne že by byly zcela nevyužité. Občas na ně něco pověsím, sem tam si nějaká návštěva vyzkouší, jak že se s tím cvičí. Ale hlavně to naprosto báječně vypadá! Každý host mě při zmerčení mého domácího fitka obdaří uznalým pohledem, jaká že jsem to sportovkyně. A to mi dělá moc dobře. Mnohdy se v těchto chvílích cítím jako úplná fitness šampionka.Samozřejmě si ale uvědomuji, že to není normální… Takže… pokud vy svá předsevzetí ohledně cvičení dodržujete, máte můj neskonalý obdiv. A kdo nemá na fyzické aktivity čas nebo chuť, najde i v roce 2018 v našem časopise spoustu tipů, kterak svou tělesnou schránku vylepšit i bez potu. Jo a nezapomeňte mrknout i na šminky. Protože vnitřní krása je skvělá věc, ale mejkap je prostě mejkap.