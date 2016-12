Věčný boj

Text: Zita Marinovová

31. května 2016 | 10:04

Mám dospělou dceru. Tuhle jsem jí na jednom večírku špitla, aby na mě příliš nahlas nepokřikovala „mami“. Když vás totiž takhle osloví evidentně plnoletá slečna, je hned každému jasné, že už prostě nejste žádná mladice. Inu, nikdo nechce stárnout.



Muži řeší přibývající roky mladými přítelkyněmi a rychlými auty. Za nás ženy si troufám tvrdit, že najít si partnera o polovinu mladšího nás až tak moc neuspokojuje. Jednak si s ním nemůžete pokecat například o sametové revoluci nebo maturitě z ruštiny, protože co vy jste prožila na vlastní kůži, je pro něj pouze kapitola z učebnice dějepisu, a jednak, co si budeme povídat, je vedle mládím sršícího fešáka těžké být tou krásnější polovinou páru... Jak tedy my ženy bojujeme s přibývajícím věkem? Cvičíme, držíme diety, sledujeme nejnovější trendy v oblasti péče o tělo, pleť i duševní harmonii, zajímáme se o možnosti plastické chirurgie... v kostce řečeno čteme časopis Estetika a co se nám líbí, prozkoumáme nebo rovnou vyzkoušíme. Přeji vám tedy příjemné počteníčko. A pokud jste si na zkoušku pořídily i nějakého toho „antiage“ mladíka, tak ať vám k tomu čtení třeba udělá kafe...Zita Marinovovášéfredaktorka