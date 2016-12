Relax si po Vánocích zasloužíme všechny

Text: Zita Marinovová

6. prosince 2016 | 11:13

Den matek by se podle mě neměl slavit v květnu, ale v prosinci. To je totiž měsíc, kdy každá jen trochu zodpovědná matka skládá, řečeno skautskou terminologií, hned několik bobříků. Namátkou jmenujme bobříka zručnosti (výroba cukroví), mlčení (neprozradit žádné překvapení, přestože se nemůžete dočkat, až je děti rozbalí), ušlechtilosti (splnit každé přání, i když někdo fakt dost zlobil), síly (on se ten domeček pro panenky pěkně pronese), mrštnosti (hups na skříň schovat krabici s autodráhou) a v neposlední řadě bobříka dobrých skutků, který obsáhne vánoční přípravy tak nějak komplexně…

I já jsem svého času plnívala bobříky ostošest. Dneska jsou obě děti dospělé a kupovat dárky, které si samy nevybraly, bych si netroufla. Když mi udělají seznam, někdy ani netuším, co to tam vlastně píšou… Takže tak trochu závidím kamarádce a kolegyni Janě, která má děti ve školce a v kočárku, čili si užívá nákupů v hračkářství beze strachu, že by pak děti pod stromečkem ohrnovaly frňáčky. Jelikož jsou ale ty děti tři, je možné, že když se celé rodině nakonec podaří se navečeřet a shromáždit se kolem stromečku, ona tam usne…Relax bychom si ale po Vánocích každopádně zasloužily všechny. Ode mě najdete inspiraci k péči o své tělo i duši v Estetice, od trojnásobné maminky a současně ředitelky našeho vydavatelství Jany Militké v magazínu Perfect woman. A napsaly jsme si to tedy opravdu pěkně… tak snad se nám nějaké to seberozmazlování povede i zrealizovat…Přeji vám i nám krásné sváteční dny a báječný nový rok!