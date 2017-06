Letní lásky

Text: Zita Marinovová

6. června 2017 | 15:38

Léto je za dveřmi. Sluníčko konečně hřeje, my hubneme do plavek, plánujeme dovolené a zapalují se nám lýtka… Speciální kapitolou nejteplejšího ročního období jsou totiž letní lásky. Jejich úskalí jednou provždy definoval slavný film Pomáda. Sandy a Danny prožili během prázdnin báječnou romanci, ale když se shodou okolností v září setkali „v civilu“, neměl jejich vztah vůbec našlápnuto k happy endu.

Sandy ovšem nehodila flintu do žita a díky drobným pastičkám jí floutek Danny na konci filmu zobal z ruky. To je ale jenom film, samozřejmě. Ve skutečnosti zbydou obvykle z těchto sezónních románků jen malé hezké vzpomínky.Mě ovšem toto téma připomnělo, v jaké to žijeme báječné době. Jen považte… V ne až tak dávných temných časech se v každém hotelu, na každé pláži, u každého tenisového kurtu vyskytovala nejméně jedna potvora, která měla vlasy po pás, perfektní nehty, fialové oči anebo jinou devízu, s níž jste se tehdy musela buď narodit, či ji předlouho pěstovat. Této nekalé konkurenci ovšem, díky bohu, odzvonilo. Vlasy můžu mít dneska třeba po kolena za půl dne, z ohryzaných nehtů jsou sexy drápky za hoďku a kukadla můžu valit třeba kostkovaná, pokud se nežinýruju strkat si do nich kontaktní čočky.A tak také nejnovější číslo našeho časopisu přináší mnoho tipů, jak se stát vcukuletu o deset let mladší, svěžejší, krásnější… Rozkveťte a oslňujte. Jen na přílišné rozumování pozor, dámy. Víte-li něco lépe než on, tak mu to, proboha, neříkejte!