Kde se stala chyba?

Text: Zita Marinovová

4. srpna 2016 | 14:01

Věra Chytilová prý jednou řekla: „No jó, mužský, ti nestárnou. Šediny je zdobí, brýle jim svědčí, vrásky jsou sexy. Žádné křečové žíly. Žádná celulitida. Žádné klimakterium. Ale pak najednou… zdechnou.“

O tom, že muži dle statistik umírají dříve než ženy, polemizovat nechci. Holt to tak prostě je. Ráda bych se ale pozastavila nad tím ostatním, tedy nad klady a zápory sešlosti exteriéru. Co řekla paní Chytilová, je svatá pravda. A je to tak strašně, ale strašně nespravedlivé! Jak by byl život překrásný, kdyby v tomto ohledu vládla mezi pohlavími rovnost. Jak já bych se těšila na každé další narozeniny, kdy budu opět o rok starší, tedy přitažlivější. Nemohla bych se dočkat prvního šedivého vlasu a zvědavě bych denně pozorovala v zrcadle svůj obličej a jásala nad každou další ranní skrčeninkou, přičemž bych doufala, že se z ní vyklube pořádná vráska. A co teprve celulitida?! Představte si, že přijdete na koupaliště a kamarádka vám závistivě pochválí tu naprosto bezvadnou pomerančovou kůži na stehnech…Muži (kteří zůstali naživu) by rok od roku obdivněji sledovali naše věkem poznamenaná těla. Při slavnostních příležitostech, kdy je potřeba vypadat skvěle, bychom se snažily zvýraznit vějířky kolem očí, o nosoretní rýze ani nemluvě, ta by byla ozdobou každé ženské tváře.Takhle by podle mě měla vypadat rovnoprávnost. Mám dojem, že ty feministky to celé nějak nedomyslely. Nejenom volební právo, ale i vývoj ideálu krásy by bylo potřeba mít pod kontrolou!!! Jenže je pozdě. Ďolíky na zadku mi prostě nikdo nepochválí…A tak si v tomto čísle Estetiky ráda přečtu sto plus jednu radu, jak zatočit s celulitidou nebo jak vyzrát na hlad a udržet si tajli. A taky něco o mini liftingu. Je zkrátka dobré být připravený tak nějak na všechno.