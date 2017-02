Ješte jedna šance

Text: Zita Marinovová

6. února 2017 | 10:56

Každý rok na přelomu února a března vyhledám v diáři číslo své účetní. A každý rok jí i sobě slibuji, že si okamžitě pořídím různé desky, a dokonce i šanony, do nichž budu pečlivě třídit a ukládat účty. Budou pěkně barevně rozlišené a zřetelně nadepsané a já budu vědět, kde co je.

Bohužel maximum, které jsem v tomto směru prozatím dokázala, je samostatný šuplík, kam to všechno házím. (No, on vlastně není až tak úplně samostatný. Občas do něj přihodím nějaké šminky, hřeben, baterky, cédéčko… prostě takové ty drobnosti, které je potřeba okamžitě uklidit, protože za dveřmi je návštěva.) A pak, někdy koncem února, vysypu onen šuplík na zem doprostřed obýváku. Oddělím papíry od kovů a plastů a nacpu účtenky a faktury do igelitového pytle. Ten potom vložím do aktovky, která budí seriózní dojem. Tato vizuální kamufláž ovšem paní Krátkou, což je moje účetní, nezmýlí. Dobře ví, že až jí předám balíček sběru, který vydávám za své účetnictví, bude muset najít a vyřadit účtenky za boty, za solárko, za kadeřnici… Pokaždé si v této souvislosti vzpomenu, jak Brad Pitt, hrající Smrt ve fi lmu Seznamte se, Joe Black, říká: „Nic není nevyhnutelné, jen daně a smrt.“ Pane bože, kdyby tak on seděl na místě paní Krátké, přísahám, že bych si ty šanony pořídila ještě dneska! Letos mne ovšem tato tradiční vzpomínka na Brada přivádí ještě na jinou myšlenku… Zdá se, že už je zase volný. S Angelinou si pořídili řadu nemovitostí v různých koutech světa a také hromadu dětí, původem rovněž z několika světadílů, a pak najednou – rozchod. Je mi jich líto, ale… Kdo by si byl pomyslel, že ve věci „chci za manžela Brada Pitta“ bude ještě jedna šance???Jenomže paní Krátká mi letenku do Los Angeles jako pracovní, z daní odpočitatelný výdaj prostě neuzná. Takže nic.