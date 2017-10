Díky za každou novou vadu!

Text: Zita Marinovová

17. října 2017 | 00:00

Poslední dny babího léta jsou za námi. Těch pár dnů, kdy teploty vystoupí ke dvacítce a sluníčko nás pohladí svými paprsky, si každý rok užívám stejně jako ty první teplé dny na jaře. Teď už je ale po všem. Minimálně půl roku se venku neohřejeme. Pouštíme se do revizí šatníku, letní hadříky i sandálky putují do zadních polic, zimní svršky a válenky dopředu, aby byly pěkně po ruce.

Inu, nejvyšší čas najít si v očekávání plískanic něco příjemného. Ideální je toto období například na plastické operace. Inspirací a rad najdete v tomto čísle dostatek. Také závazek zhubnout do plavek, ač se při pohledu z okna jeví značně předčasný, není vůbec od věci. Zkuste to tentokrát pěkně pomalu a pořádně. Máte na to přes půl roku!Máte-li postavu ideální a pleť jako broskvičku, pak skutečně nevím, co bych vám na dobu větrnou, deštivou a blátivou poradila. Díky bohu, že já mám vrásek i faldíků dost, aby mne jejich likvidace zabavila, až než si zase z té zadní police radostně vytáhnu sandály a plavky!Příjemný podzim všem!