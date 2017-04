Alergické vzrůšo

Text: Zita Marinovová

5. dubna 2017 | 08:58

Konečně jaro! Sluníčko, rostlinky, alergie…Na jaře ty venkovní, což ovšem neznamená, že by vymizely ty celoroční. Občas v životě trpíváme například i alergií na různé osoby. Pro patnáctileté spratky jsou takovým alergenem jejich vlastní rodiče, pro dvacetileté slečinky třicetiletá šéfka a pro dospělé ženy bývalí či skorobývalí milenci a manželé a samozřejmě, a to vcelku bez výjimky, jejich nové i staré partnerky. Dokonce se někdy vyjadřujeme v tom smyslu, že nám z těchto lidí vyráží kopřivka.

Což je ale možné pouze ve výjimečných případech, například pokud se dotyční před setkáním s vámi vyváleli třeba v kupce sena nebo ve psí boudě, přičemž právě na seno a psy máte alergii opravdovou. A to tedy není žádná velká legrace. Ačkoli uvedená diagnóza a vznik veselých historek se nutně nevylučují…Vzpomínám si na jednoho svého „jarního“ kluka, který mě pozval na večerní procházku po čerstvě rozkvetlé louce. Když jsme se posléze ocitli v objetí v poloze horizontální, do mého dýchacího ústrojí vnikly pyly, kterým se samozřejmě coby lehký alergik za méně romantických okolností striktně vyhýbám. Začala jsem ztěžka dýchat, což ovšem můj společník považoval za neklamnou známku vzrušení. A když mi vyhrkly z očí slzy, neměl už pochyb, že jsem z jeho vyznání nejen nekontrolovatelně roztoužená, ale i upřímně dojatá. Zkrátka takové roztomilé nedorozumění, na které si ale každé jaro, když hledám kapky a kapesník, s pousmáním vzpomenu…Takže to by bylo o mé alergii asi tak všechno. A vám přeji v nadcházejícím období co nejlepší zážitky a co nejméně alergenů, a to jak rostlinného, tak živočišného původu.