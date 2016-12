„Přirozená” krása

Text: Zita Marinovová

10. října 2016 | 00:00

Nalakovala jsem si nehty podle současného trendu – všechny oranžově a na každé ruce jeden černě. „Co se ti stalo s tím nehtem?“ zeptal se mě první muž, kterého jsem ten den potkala. „Ty sis někam skřípla prst?“ zeptal se druhý. A když ten třetí ve vší vážnosti podotknul, že měl také kdysi problémy s uhnívajícími nehty, pochopila jsem, že zalíbit se módními trendy těm, kteří o nich nemají ani páru, je marnost nad marnost.

Nepomyslí si, že jsem báječně stylová, poněvadž zhola nic netuší o aktuálním diktátu módních guru. A jednoznačné to není ani s naší neustálou snahou o štíhlou postavu. Jednou jsem si začala s trenérem z fi tka. Po dvou litrech vína mi sdělil, že má rád ženský, který je za co chytit. Myslela jsem, že vzteky spolknu permanentku. Možná bychom se tedy měly soustředit pouze na osvědčené vylepšování. Nechat si zvětšovat prsa, protože na ty nám civí odjakživa, bez ohledu na trendy. Nosit sukně tak krátké, že v podstatě vypadají spíš jako pásek. Nechat si narůst pořádné vlasy, jelikož ženská bez vlasů není ženská, že? Tady se samozřejmě nabízí možnost dát si vlasy prodloužit uměle, ale běda, když vám potom pán hrábne do loken a prsty se mu zaseknou o keratinové spojky! Vaše kouzlo je rázem pryč, jelikož ceněná je samozřejmě pouze přirozená krása… čili ta, k jejímuž dosažení vám spolehlivě dopomohou tipy v tomto časopise. Syrová pravda je zkrátka taková, že rozličnými výstřelky působíme na ženy a gaye, nikoliv na heterosexuální příslušníky opačného pohlaví. Co s tím můžeme dělat? Nevím, jak vy, ale já si ty dva černé nehty nechám na odpolední kafe s kámoškama a než půjdu večer na rande, přelakuju si je na oranžovo, aby si zase nějaký módní tragéd nemyslel, že mi hnije ruka…